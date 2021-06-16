Windows 11'e Ait Olduğu İddia Edilen İlk Ekran Görüntüleri İnternete Sızdı

Microsoft'un Windows 10'u "öldürüp" Windows 11'i sunacağına dair iddialar, internete sızan bu ekran görüntüleriyle birlikte iyice kuvvetlendi. Hemen ardından da, kurulabilir bir Windows 11 ISO'su internete düştü.