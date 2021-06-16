Windows 11'e Ait Olduğu İddia Edilen İlk Ekran Görüntüleri İnternete Sızdı

Microsoft'un Windows 10'u "öldürüp" Windows 11'i yayınlayacağı iddiaları her geçen gün biraz daha artıyor. Her ne kadar Microsoft, başlangıçta Windows 10'un son Windows olacağını söylemiş olsa da, bu kararından vaz geçmiş olması artık kimseyi şaşırtmayacak. Özellikle Windows 10X'in de iptal edildiği düşünüldüğünde, Windows 11'in gerçek olması sürpriz sayılmamalı.
İnternete sızan bazı ekran görüntüleri de, Windows 11'e ait oldukları iddiası ile birlikte servis edilmiş durumda. Ekran görüntüleri, bir Baidu gönderisinde ortaya çıktı. Sadece iki ekran görüntüsü yayınlandı ve altında şu ifade bulunuyor: "Efsanevi Windows 11, beta."
Ekran görüntüleri, başlat menüsü yerine bir uygulama çekmecesi ile Windows 10X için gördüklerimize çok benziyor. Uygulama çekmecesi dışında, bazı simge değişiklikleri gibi farklar dikkat çekiyor. Hakkında ekranı aynı görünüyor ve "Windows 11 Pro'nun 21996.1" sürümünü işaret ediyor.
Windows 11 Pro 21996.1 ISO'su da İnternete Düştü
Bu ekran görüntülerinin internete sızmasının hemen ardından, ekran görüntülerinde görünen Windows 11 Pro 21996.1'in ISO'su da internete düştü. Kurulumu gerçekleştirenler, yukarıdaki ekran görüntülerinin gerçek olduğunu doğruluyor.
Microsoft, 24 Haziran'daki etkinlikte Windows'un yeni sürümünü duyurabilir. Ama sızan ISO ile birlikte, artık Windows 11'in gerçek olduğuna dair pek bir şüphe kalmadığını söyleyebiliriz...
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