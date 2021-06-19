Windows 11'in Yeni Başlat Menüsü Hoşunuza Gitmediyse, Bu Haber Sizin İçin!

Eğer sızan Windows 11 ekran görüntülerindeki ortaya alınmış yeni Başlat menüsü hoşunuza gitmediyse, size iyi bir haberimiz var. Kullanıcılar hem klasik Başlat menüsünü geri getirme, hem de görev çubuğunun sol tarafına geri alma imkanına sahip olacaklar. Yeni sürüm sızdırıldığında Windows topluluğu son derece heyecanlandı, çünkü hem yeni görüntü hem de yeni isim netleşmiş görünüyor. Bu özellikler bu yılın sonunda gelmesi beklenen Windows 10 'Sun Valley' güncellemesi ile gelecekti, ancak şimdi görülen o ki bu güncelleme fazla kapsamlı olmayacak, bunun yerine büyük değişiklikler için Windows 11'in çıkışını bekleyeceğiz.
Windows 11'de Başlat menüsünün yenilendiği ve görev çubuğunun ortasına yerleştirildiği biliniyor. Bu, bazı kullanıcıların tepkisine neden olabilecek, radikal bir değişiklik. Ancak yeni Windows'un sızan ISO'sunu inceleyen kullanıcılar klasik Başlat menüsünü geri getirmenin ve eski yerine koymanın bir yolu olduğunu söylüyor. Eğer Windows 11 ISO'sunu kurduysanız ve klasik Başlat menüsüne dönmek istiyorsanız şu adımları takip etmeniz yeterli:
Windows 11'de Klasik Başlat Menüsüne Nasıl Dönülür?
- Klavyenizde Windows ve R tuşlarına basın.
- Çalıştır penceresine Regedit yazıp Enter tuşuna basın.
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced anahtarına gidin.
- Sağ tıklayın ve açılır menüden yeni bir DWORD (32-bit) değeri oluşturun.
- Yeni değerin adını Start_ShowClassicMode yapın.
- Değerini 1 yapın.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra Windows 11'de Başlat menüsünün son 30 yıldır bulunduğu konuma geri döndüğünü göreceksiniz.
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