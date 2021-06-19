Windows 11'in Yeni Başlat Menüsü Hoşunuza Gitmediyse, Bu Haber Sizin İçin!

Windows 11'in Başlat menüsü değiştirerek ekranın ortasına alacağını artık biliyoruz. Peki ama klasik Başlat menüsüne dönmek mümkün olacak mı? Windows 11'de klasik Başlat menüsüne nasıl dönülür?