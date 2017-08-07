Microsoft, Windows Phone'u Tamamen Sildi mi?

Microsoft, Windows Phone'u desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Ama Android ve iOS'a eklenen özellikler aynı şeyi söylemiyor!

Microsoft, Windows Phone'u tamamen sildi mi?

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