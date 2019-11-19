Microsoft, Yavaşlatan Windows 10 Sorununu Çözüyor!

Microsoft, Windows 10'un yavaşlamasına neden olan ilginç sorunu çözmeye hazırlanıyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Microsoft, Yavaşlatan Windows 10 Sorununu Çözüyor!

Windows 10'un en son ön izleme sürümü, Windows Arama işlevinin bazen neden olduğu aşırı işlemci ve disk kullanımı sorununu çözdü.

Yapı 19025 ile gelen değişiklik, 20H1 güncellemesiyle 2020'nin ilk yarısında herkese ulaşacak. Temmuz 2018'e dayanan arama işlevi sorunu sırasında Microsoft, kullanıcıların arama dizin oluşturma hizmetini neden kapattıklarını araştırmaya başlamıştı (dizin oluşturucu, Windows içerisinde yaptığınız dosya aramalarını hızlandırmak için diskinizi tarayan bir işlev).

Microsoft, yavaşlığın temel nedenlerinin "aşırı disk kullanımı" ve "performans sorunları" olduğunu söyledi. Sorunun nedenleri arasında "aşırı işlemci kullanımı" da sayılıyor.

Firma, sorunu çözmek için aşırı disk kullanımını ve diğer performans sorunlarını algılayan bir algoritma kullanmaya başladı. Bu sayede bir performans sorunu olduğunda dizin oluşturma etkinliği yavaşlatılıyor veya durduruluyor.

20H1 güncellemesinin önümüzdeki ay tamamlanması bekleniyor. Bazı dedikodular, 20H1'in Ocak 2020 gibi erken bir tarihte gelebileceğini söylüyor.

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