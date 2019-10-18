Microsoft'tan Yeni Android İtirafı
Microsoft, çift ekranlı Surface Duo'da neden Windows 10 Mobile değil Android kullandığını açıklarken oldukça ilginç sözlere imza attı!
Microsoft'un Cihazlar bölümünün ürün müdürü Panos Panay, firmanın Surface Duo'da Android işletim sistemini kullanmasının nedenini "bu ürün için en iyi işletim sistemi, Android" diyerek açıkladı.
Böylece Microsoft, ilk defa olmasa da rakibi Google'ın işletim sisteminin Windows Phone'dan daha iyi olduğunu itiraf etmiş oldu. Yazılım devi Windows 10 Mobile'ı çoktan terk etmiş olsa da, yeni çift ekranlı bir cihaz için onu diriltme yolunu tercih edebilirdi. Ancak firmanın geçmişten ders çıkarıp, yeni bir maceraya atılmaması ve çok daha popüler Android'i tercih etmesi, bu durumda oldukça önemli bir hamle.
Panay sözlerine şöyle devam etti: "müşteriler neredeyse, onlarla orada buluşmak istiyoruz... ve onlar, Android'deler." Potansiyel müşteriler Android kullanıyorsa, buna rakip olacak bir işletim sistemini sıfırdan geliştirip, çok büyük bir çabaya girişmek, artık Microsoft'a çekici görünmüyor.
Bu değerlendirmelerin yanında Panay'ın verdiği iyi bir haber de var. Yönetici, ürünlerinin tamamının onarımını kolay hale getirmek istediklerini söylüyor. Ekim ayının başında tanıtılan Surface Pro X ve Surface Laptop 3'ün donanımları, önceki Surface'lere göre daha kolay erişilebilirdi. Örneğin bu cihazlarda SSD'yi kolayca değiştirmek mümkün.
Microsoft, geçmişte servise göndermeden açılması ve onarılması imkansız cihazları nedeniyle eleştirilmişti. Firmanın müşterilerine ve üçüncü partilere cihazı açıp, parçaları değiştirme imkanı sunması, eleştirilere kulak verdiğini gösteriyor. Panay, Surface'lerin kolay yükseltilebilir ve onarılabilir olmasının en çok istenen özellikler arasında olduğunu söylüyor. Panay, bu tür cihazlarla sadece kullanıcıların onarım işini kolaylaştırmakla kalmayacaklarına, üretim sırasındaki karbon emisyonunu da azaltacaklarına ve çevreye katkıda bulunacaklarına inanıyor.
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