Microsoft'tan Yeni Çeviri Hizmeti: Group Transcribe Nedir; Nasıl Kullanılır

Microsoft içinde deneysel ve yenilikçi projeler oluşturmaya odaklanan bir bölüm olan Microsoft Garage, Group Transcribe adında yeni canlı çeviri uygulamasın ile bir kez daha karşımızda...

Microsoft'tan canlı çeviri: Group Transcribe

Adından da anlaşılabileceği gibi, Microsoft'un yeni Group Transcribe hizmeti, bir canlı çeviri hizmeti. Diğer birçok Microsoft Garage projesi gibi, Group Transcribe oldukça yaygın bir temel kavram üzerinde biraz farklı bir yaklaşım getiriyor.  

Şu anda Google'ın Live Transcribe'ı gibi pek çok çeviri uygulaması bulunuyor, ancak bunlar yalnızca bir kullanıcının telefonunu kullanıyor. Bu nedenle, ses bozulmaları nedeniyle her zaman en doğru çeviriyi almak mümkün olmuyor. Bu uygulama, her bir kullanıcının telefonundaki mikrofonu kullanarak her birini daha net bir şekilde anlayabiliyor.

Toplantıdaki konuşmalar daha sonra ekrana gerçek zamanlı olarak yazılıyor ve kaydediliyor, böylece daha sonra metinlerde arama yapabiliyorsunuz. Uygulama aynı zamanda birden fazla farklı dili gerçek zamanlı olarak çevirebiliyor, böylece katılımcılar ortak bir dil, örneğin İngilizce konuşmak yerine kendi dillerinde daha özgürce konuşabiliyor. Group Transcribe'ın 80'den fazla dili desteklediği belirtiliyor. Bunların arasında Arapça, Bulgarca, Katalanca, Kantonca, Çince, Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Hintçe, İrlandaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Litvanyaca, Letonca, Maltaca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, İspanyolca, Slovakça, Slovence, İsveççe, Tayca ve Türkçe bulunuyor.

Elbette en üzücü haber, bu uygulamanın şu anda sadece iOS için geliştirilmiş olması. Android sistemlere ne zaman geleceği (veya gelip gelmeyeceği) konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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