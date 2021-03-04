Robot Süpürgelerin "Sarhoş Olabileceği" Hiç Aklınıza Gelir miydi?

Yayınlanan yeni bir güncelleme, iRobot Roomba akıllı süpürgeleri "sarhoş etti." Etrafta sarhoş gibi gezinen süpürgeler, kullanıcılarının da tepkisini çekti.