Robot Süpürgelerin "Sarhoş Olabileceği" Hiç Aklınıza Gelir miydi?

Yayınlanan yeni bir güncelleme, iRobot Roomba akıllı süpürgeleri "sarhoş etti." Etrafta sarhoş gibi gezinen süpürgeler, kullanıcılarının da tepkisini çekti.

  • Ercan Uğurlu
Bu Güncelleme Robot Süpürgeleri "Sarhoş" Etti

Ev temizliğinde artık robot süpürgeler oldukça popüler. Bu daire şeklinde küçük yardımcılar oldukça işe yarıyor ve kendi kendilerine yer temizliğini sağlıyorlar. Ülkemizde de pek çok markanın robot süpürge ürününü görmek mümkün. Bunlardan biri de iRobot Roomba olurken, 20 bin TL'ye kadar geniş bir fiyat yelpazesinde ürünleri bulunabiliyor. Ancak bu fiyatlarına rağmen bu cihazların pek de akıllı oldukları söylenemez. Daha doğrusu, son güncelleme ile "sarhoş olmuş" durumdalar.

Robot Süpürge Nedir?

Robot süpürge, belirli programlar dahilinde, evinizi tanıyarak, yapay zekaları ile oluşturdukları belli rotalar dahilinde yer temizliğini sağlayan cihazlar olarak biliniyor. Fakat pek çoğunun ya programlaması zor, ya da tüm öğretilere rağmen rotaları tutturmakta güçlük çekiyorlar. Buna karşın yere bıraktığınızda rastgele de olsa yollarını bir şekilde buluyor ve bu süre zarfında temizlik yaptıkları için pratikte işe yarıyorlar.

iRobot Roomba da bunlardan biri. Bu markayı haberimize konu eden ise, robot süpürgelerinin "sarhoş" gibi yol alması.

iRobot Roomba Güncelleme Kurbanı

iRobot markası, geçtiğimiz ocak ayında bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile kullanıcıların robot süpürgelerinden daha iyi verim alabilmelerini amaçlayan şirket, istemeden de olsa bir kaosa sebep olmuş durumda. Zira gelen güncelleme robotların hal ve hareketlerini olumsuz yönde etkilemiş.

Reddit'te patlayan konu, pek çok iRobot Roomba sahibinin güncellemeden etkilendiğini gösteriyor. Yazılanlara göre iRobot Roomba sahipleri, gelen güncellemeden sonra cihazlarının evin içinde sarhoş gibi dolaşmaya başladıklarını söylüyor. Kendini sağa sola çarpması bu tip cihazlardan çokça beklenen bir davranış belki, fakat iRobot Roomba cihazlarında farklı hareketler de gözlenmiş. Mesela bu tip cihazlarda pek görmeye alışkın olmadığımız gibi, evin bir köşesinde gidip kendi kendine dakikalarca daire çizmesi, etrafında dönmesi, koridorda zikzak çizmesi bunlardan bazıları.

Bazı kullanıcılar sorunun güncellemeden kaynaklandığını düşünerek güncellemeyi geri almaya çalışmış, ancak bu çaba da robotun davranışlarını düzelmesine yetmemiş.

Konu o kadar büyümüş ki iRobot da devreye girerek bir açıklamada bulunmuş. Şirket yaptığı açıklamada şu an bu konuyu düzeltecek bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlayacaklarının müjdesini vermiş. Eğer elinizde iRobot Roomba ürünü var ve siz de benzer sorunlar yaşıyorsanız, güncellemeyi takip edebilirsiniz.

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