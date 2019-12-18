Microsoft, Yeni Microsoft Edge için Eklentileri Kabul Etmeye Başladı

Microsoft, Chrome tabanlı yeni Edge web tarayıcısı için uzun zamandır beklenen haberi verdi; eklentileri kabul etmeye başladığını duyurdu!

Chromium Edge için eklenti zamanı!

Microsoft, yaptığı bir duyuru ile Chromium tabanlı Edge için geliştirilen eklentileri kabul etmeye başladı. Firma, 15 Ocak'ta yayınlamayı planladığı Edge için güçlü bir eklenti mağazası oluşturmak istiyor.

Yazılım devine göre halihazırda bir Chrome eklentiniz varsa, bu eklentiyi Edge'e uyarlamak genellikle ek bir iş gerektirmiyor. Eski (şu anki) Edge için eklenti geliştirenler ise bu eklentiyi 17 Aralık tarihine kadar Microsoft'a gönderebilecekler. EdgeHTML motoruyla artık pek ilgilenmeyen firmanın eski Edge eklentilerini geride bırakmak istemesi gayet doğal.

Eski Edge için eklenti geliştirenlerin Edge Chromium sürümlerini hızla yüklemesinde fayda var. Microsoft, blog gönderisinde eklentinin Chromium sürümü algılanmadığında, eklentinin Chromium sürümünün yeni Edge'e yüklenmeyeceğini söyledi. Bu durumda eklenti hazır olduğunda kullanıcının yüklemesi gerekecek.

Edge Chromium için eklenti göndermek isteyenler, Microsoft'un geliştirici kontrol panosuna buradan ulaşabilirler.

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