Microsoft Yeni Xbox'u Onayladı
Microsoft, bir sonraki Xbox üzerinde çalışmaya başladığını E3'teki basın toplantısında doğruladı!
Microsoft, E3 2018 basın toplantısı sırasında yeni Xbox konsolların gelişim aşamasında olduğunu açıkladı. Phil Spencer, Microsoft'un Xbox E3 sunumunda şunları söyledi: "Donanım ekibimiz, yeni nesil Xbox konsollarını geliştirmeye derinlemesine devam ediyor. Burada bir kez daha konsol oyunlarının ölçütünü belirleme sözümüzü yerine getireceğiz."
Yeni konsolun donanımı ve ne zaman geleceği hakkında hiçbir detay açıklanmadı. Ancak tahminler 2019'da iki yaşına girecek olan Xbox One X'i takip edecek bir konsol gelebileceğine işaret ediyor. Diğer yandan Sony ise PS4 neslinin sona ermek üzere olduğunu açıkladı.
PlayStation 5 ile rekabet edecek yeni nesil bir Xbox'un da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde geleceği düşünülüyor, özellikle Nvidia'nın gerçek zamanlı render teknolojisini tanıtmış olması, bu teknolojinin hiç de uzak olmadığını kanıtlıyor.
Önümüzdeki yıl yeni bir Xbox'un Halo 6 ve Forza Horizon 4 gibi konsola özel oyunlarla duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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