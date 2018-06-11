Microsoft Yeni Xbox'u Onayladı

Microsoft, bir sonraki Xbox üzerinde çalışmaya başladığını E3'teki basın toplantısında doğruladı!

Microsoft Yeni Xbox'u Onayladı

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