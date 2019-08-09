Microsoft'tan Chromium'a Pil Tasarrufu Önerisi
Chromium tabanlı Edge üzerinde çalışmaya devam eden Microsoft, pil ömrünü uzatacak bir tavsiyede bulundu!
Microsoft'un geçmişte kendi web tarayıcısının ne kadar az pil tükettiğiyle övündüğünü hatırlıyoruz. Firma şimdi Chromium'a geçtiğinden, laptoptaki pil tüketimi konusunda yeni çalışmalar yapıyor ve Chromium için önerilerde bulunuyor.
Chromium geliştirici sayfalarında fark edilen bir girdide Microsoft, medya içeriğinin diske kaydedilmesini engelleyerek pil tasarrufu edilebileceğini söylüyor. Ön belleğe kaydetmenin bir başka dezavantajı, yüksek disk etkinliği nedeniyle işletim sistemini düşük güç moduna girmekten alıkoyması.
Öneri, tüm akış içeriği için ön belleği kapatmayı önermiyor, bunun yerine hangi durumlarda kapatılabileceğinden bahsediyor. Örneğin atlamanın az kullanıldığı videolarda ön belleğin kapatılabileceği belirtiliyor.
Firma şifrelenmemiş 5 dakikalık 1080p videoda ön bellek açık ve kapalıyken yaptığı testlerde, ön belleği kapatmanın diske yazma etkinliğini 309KB/saniye düşürdüğünü fark etti. Dolayısıyla firma, işlev sunulduğunda bunun pil ömrüne katkı sağlayacağından emin.
İşlevin Chromium tabanlı web tarayıcılarında gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.
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