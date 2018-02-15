Microsoft'tan Foto Aktarımını Hızlandıran Uygulama

Microsoft, telefondan PC'ye fotoğraf aktarımını kolaylaştıran yeni Photos Companion uygulamasını indirmeye sundu!

  • Zeynel A. Öztürk
Microsoft'tan Foto Aktarımını Hızlandıran Uygulama

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