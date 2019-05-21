Microsoft'tan Huawei Hakkında Korkutan Sessizlik
Microsoft'un Huawei ile ilgili soruya verdiği cevap, Huawei kullanıcıları için endişeleri artırdı!
Google'ın Android güncellemelerini Huawei'ye sunmayacak olması dünyada ses getirirken Microsoft'un benzer bir adımı Huawei'nin MateBook 14 gibi laptopları için atıp atmayacağı merak ediliyordu.
Microsoft'un Huawei laptoplara Windows güncellemelerini sunmaması, kullanıcıların güvenlik açıklarına maruz kalması demek ve kulağa oldukça saçma geliyor. Ancak Google'ın ABD hükümetinin baskısına boyun eğmesinin ardından Microsoft'un konu hakkında sessiz kalması, benzer bir engellemenin gelebileceği endişelerine yol açtı.
Microsoft'a Huawei laptoplarda Windows 10 güncellemelerinin engellenip engellenmeyeceğini soran Techradar, endişeleri daha da artıracak şu cevabı aldı: "Paylaşacak hiçbir şeyimiz yok."
Bu cevap Microsoft'un Windows 10 güncellemelerini engelleyeceği anlamına gelmese de, firmanın cevap vermemesi endişeye yol açmaya yetiyor. Huawei'nin laptoplarının artık güncellenmemesi, bu cihazlar için çok olumsuz bir gelişme olacaktır.
Microsoft'un kendi kendine böyle bir karar alması pek mantıklı görünmüyor, ancak Huawei'nin bilgi sızdırabileceğine inanan ABD hükümetinin baskısıyla durum değişebilir.
Intel ve Qualcomm, Engele Katılıyor
Bu arada Intel ve Qualcomm gibi bazı büyük donanım üreticilerinin de Huawei ile artık çalışmayacakları ortaya çıktı. Bu durum eğer değişmezse, gelecekteki Huawei laptopları ciddi sorunların beklediğini gösteriyor.
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Çin, Rusya ve Türkiye herşeyini kendisi üretebilecek ülkelerdir. Sorun yok...