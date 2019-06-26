Microsoft'tan Huawei'e Büyük Müjde
Microsoft'tan gelen son açıklama, kafası iyice karışan Huawei kullanıcılarının yüreğine su serpecek!
Huaewi'nin ABD hükümetinin yasaklı listesine girmesi, firmanın Google, Microsoft, ARM gibi Amerikan sağlayıcıların desteğini kaybedeceği endişelerine yol açmıştı.
Microsoft yeni yaptığı bir açıklamayla Huawei'nin Windows laptoplarının ABD ticaret kısıtlamalarına rağmen güncellemeleri almaya devam edeceğini söyledi. Firmadan bir yetkili, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei hakkındaki kararı için ilk değerlendirmeyi yaptıklarını ve buna göre Huawei cihazlarına yazılım güncellemelerini sunmaya "devam edebilecekleri" sonucuna vardıklarını belirtti.
Huawei de daha önceki bir açıklamasında tüm PC'lerinin Microsoft desteği almaya devam edeceğini, telefon ve tabletlerinin Android güncellemelerini alacağını söylemişti. Benzer bir teminat, Intel tarafından Intel işlemcili Huawei cihazları için de verilmişti. Bununla birlikte tüm bu sözler, sadece mevcut Huawei cihazlarını kapsıyor. Firmanın gelecekteki laptoplarının ve telefonlarının ABD'nin yasak listesinden nasıl etkileneceğini zaman gösterecek.
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