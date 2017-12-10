Microsoft'tan İlginç Bir Kamera Teknolojisi!
Microsoft, çok konuşulan ama halen gerçekliği tartışılan amiral gemisi telefonu Surface Phone'a optik zum'u böyle getirebilir!
Microsoft'un bir Surface Phone üreteceğine dair dedikoduları yıllardır duyuyoruz. Zaman içinde kendini geliştiren bu dedikodular, şu an "Andromeda" adlı bir cihazdan bahsediyor.
Yeni ortaya çıkan patentler, cihazın bir tür katlanabilen tablet olacağını söylüyor. Yeni patentte katlanabilen bir cihaz gösterilse de odak noktasında kamera var. Cihazı katladığınızda kameranın önünü kapatmıyor, yeni bir görüş açısı elde etmiş oluyorsunuz.
Bugünkü telefonlardaki kameraların önündeki en önemli engellerden bir tanesi, telefonların ince gövdeleri. İnce bir gövde üzerinde lensi hareket ettirmek ve optik zum gibi işlevler sunmak pek mümkün olmadığından, firmalar iki kameralı çözümlere başvuruyorlar.
Patentte ise 120 derecelik görüş açısına sahip bir sensörden bahsediliyor. Cihazın diğer tarafında kapatıldığında sensörün üzerine denk gelen ve 60 veya 90 derecelik görüş açısı sunan bir "optik düzen" bulunuyor. Bu sayede görüntü kalitesini bozmadan zum işlevi elde ediliyor.
Belge, kamera düzeninin telefon, tablet, laptop gibi herhangi bir cihaz türüne uygulanabileceğini söylüyor.
Microsoft'un Lumia telefonları, üst seviye kameralarıyla tanınıyordu. Bu nedenle "Surface Phone" bir gün gerçeğe dönüşürse, ondan sınıfının en iyisi kamerayı sunması beklenecek. Bu patentlerin gerçeğe dönüşmesi, beklentilerin karşılanması anlamına gelebilir.
Zeynel A. Öztürk
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