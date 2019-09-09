Microsoft'tan Kendisini Anlatan Garip Bir Video!

Teknoloji devi Microsoft, kendi hikayesini anlatan, oldukça garip bir video yayınladı. İçeride...

Oynat Microsoft, Kendisini Anlatan Bir Müzikal Yaptı Teknoloji devi Microsoft, kendi hikayesini anlatan bir video yayınladı!

Microsoft, kurucu ortak ve eski CEO Bill Gates'in fikirlerine odaklanan bir müzikal yayınladı.

Gates hakkında şarkı söyleyen bir adamla başlayan video, Gates gibi olmak isteyen bir kadınla devam ediyor. Videonun tamamı, dünyayı değiştireceğine inanan "hayalperestleri" hedef alıyor. Müzikale göre dünyayı değiştirmek için yolunuzun Microsoft'tan geçmesi gerekiyor.

Videoda Microsoft ürünlerini överken, telefonlardaki başarısızlığı da itiraf etmeden geçmiyor. Müzikalde Vista, Windows Phone'lar ve fazlasıyla ilgili hoş melodiler ve şakalar da var.

150 stajyer ve tam zamanlı çalışan tarafından gece gündüz çalışarak yapılan videoyu yukarıda izleyebilirsiniz.

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