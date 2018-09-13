Microsoft'tan Kızdıracak Edge Taktiği!
Windows 10'un önizleme yapısında yapılan keşfe göre Microsoft, sizi tarayıcısı Edge'te tutmak için yeni bir yol deniyor!
Windows 10 ile beraber gelen Edge, "Chrome'u indirmeye yarayan tarayıcı" olmasıyla tanınıyor. Microsoft'un ise bundan memnun olmadığı açık ve firma, bizleri rakip tarayıcılardan uzaklaştıracak yeni yollar deniyor.
Kullanıcıların keşfine göre Windows 10'un bir Insider önizleme yapısı, Chrome veya Firefox yükleyicilerini çalıştırdığınızda "Microsoft Edge'iniz var" başlıklı bir kutucuk görüntüleniyor. Bu şekilde Chrome veya Firefox'u yüklemenizin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Bu Microsoft'un kullanıcıların tercihine ilk müdahalesi değil. Firma daha önce de Windows Mail'de tıklanan bağlantıların Edge'de açılmasını sağlamış ve Chrome'da Edge'e geçmeyi öneren push bildirimleri göstermişti. Ancak firma bu sefer daha doğrudan bir yol izliyor ve kullanıcılardan gelecek tepkileri göze alıyor.
İşlevin Windows 10'un final yapılarına ulaşıp ulaşmayacağı bilinmiyor. Eğer ulaşırsa, firmanın anti tekelcilik konusunda sorunlar yaşaması şaşırtıcı olmayacak. Avrupa Birliği'nin Microsoft'u web tarayıcısı tercihi konusunda sıkça sıkıştırdığını biliyoruz.
@MicrosoftEdge What kind of slimy marketing cesspool crap is this Microsoft? I proceed to launch the Firefox installer and Windows 10 pops this up? If I wanted to use your browser, I would. pic.twitter.com/f7jk9sGvYA— Sean Hoffman (@SeanKHoffman) 11 Eylül 2018
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 4 Yorum Giriş Yapın
Siz bu Edge tarayıcıyı neden kullanmıyorsunuz diye bir kerede sorsa ya!
@13 Eylül 2018 14:22 neden kullanmıyorsun anlatsana bi :)
@13 Eylül 2018 14:22 Neden peki?
bu tavırlar , pdf görüntüleyici içinde var. biraz daha kızdırmaktan kullanıcıları soğutup nefret ettirmekten başka işe yaramıyor. herkeste biliyorki chrome daha hızlı ve yetenekli. en basiti ayarları sağ köşeye sıkıştırıp kalmak hangi akla hizmettir?