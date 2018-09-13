Microsoft'tan Kızdıracak Edge Taktiği!

Windows 10'un önizleme yapısında yapılan keşfe göre Microsoft, sizi tarayıcısı Edge'te tutmak için yeni bir yol deniyor!

Microsoft'tan Kızdıracak Edge Taktiği!

Okuyucu Yorumları

Toplam 4 Yorum

Siz bu Edge tarayıcıyı neden kullanmıyorsunuz diye bir kerede sorsa ya!

@13 Eylül 2018 14:22 neden kullanmıyorsun anlatsana bi :)

@13 Eylül 2018 14:22 Neden peki?

bu tavırlar , pdf görüntüleyici içinde var. biraz daha kızdırmaktan kullanıcıları soğutup nefret ettirmekten başka işe yaramıyor. herkeste biliyorki chrome daha hızlı ve yetenekli. en basiti ayarları sağ köşeye sıkıştırıp kalmak hangi akla hizmettir?

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