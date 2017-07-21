Microsoft'tan Sıra Dışı bir Cihaz: İşte GLAS...
Microsoft, Cortana ve Windows 10 ile uyum içinde çalışan, sıradışı cihazı GLAS'ı tanıttı!
Microsoft, Cortana dijital asistanı tarafından da desteklenen, şık bir akıllı termostatı tanıttı. Cihazın adını GLAS olarak tanımlayan Microsoft, cihazın özelliklerini gösteren bir video da hazırlamış.
İlk elektrikli oda termostatını icat eden Johnson Controls tarafından üretilen GLAS, sadece Cortana ses kontrollerini değil, aynı zamanda Windows 10 IoT Core işletim sistemi ve Azure Cloud bulut işlem servislerini de kullanıyor. Böylece Cortana'yla konuşarak, GLAS'ı yönlendirebiliyorsunuz.
Yarı saydam bir panelden oluşan GLAS, beklendiği gibi oda sıcaklığını belirlemesinin yanı sıra, iç ve dış hava kalitesini izliyor, enerji kullanımını ölçümlüyor ve alışkanlıklarınız hakkında bilgi sağlıyor. Hemen yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi GLAS, yalnızca evler için değil, öte yandan iş yerleri için de rahatlıkla tercih edilecek gibi görünüyor.
İlk Cortana destekli cihazlardan biri olan GLAS'ın, bu sonbahar aylarında piyasada olacağı düşünülüyor. Elbette cihazın ne kadar iyi çalıştığını ve bekleneni verip veremeyeceğini onu yakından görene kadar bilemeyeceğiz. Ancak Microsoft'un Cortana'yı buzdolapları ve diğer elektrikli ev aletlerine entegre etmeye çalışmasının ilk adımlarından biri olarak, GLAS'ın ayrı bir yeri hak ettiğini şimdiden söyleyebiliriz.
Ercan Uğurlu
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