Microsoft'tan Windows 10 İçin Özel Önizleme
Microsoft, Windows 10 uygulamaları için teker teker önizleme programları oluşturuyor.
Windows 10'un gelecek güncellemesi Redstone 4 kod adıyla olarak da bilinen Spring Creators Update, yakın bir ufukta bekliyor. 1803 versiyon koduyla birlikte gelecek ay yayınlanması beklenen güncellemede, iç güncellemelerin de yer alması bekleniyor.
Microsoft'un bir süredir beklenen Spring Creators Update, kod adıyla Redstone 4 Windows 10 güncellemesi, işletim sistemi içinde yer alan uygulamaların da birer birer kendi içlerinde güncellenmesini sağlayacak. Böylece kamera, fotoğraflar, alarm, saat ve benzeri uygulamaların her biri kendi içinde güncellenecek.
Wndows 10'a önceden yüklenmiş olan uygulamalar, aslında Windows 10 için ilk değil. Şirket, daha önce de Insider'lara özel olarak direkt Redstone 4'e geçebilecekleri Skip Ahead seçeneğini getirmişti. Eğer Windows 10'un yeni sürümünün özelliklerini merak ediyorsanız, o halde çok geçmeden Insider programına kaydolmanız gerekiyor. Zira önümüzdeki hafta muhtemelen Windows Insider ekibi, yeni özellikleri açıklayacak.
Ercan Uğurlu
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