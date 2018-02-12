Microsoft'tan Windows 10 İçin Özel Önizleme

Microsoft, Windows 10 uygulamaları için teker teker önizleme programları oluşturuyor.

Microsoft'tan Windows 10 için özel önizleme

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