Microsoft'tan, Yanlışlıkla Ortaya Çıkan Hata Mesajı!
Microsoft'un "yanlışlıkla ortaya çıktığını" söylediği bu garip hata mesajı, görenlerin aklını fena halde karıştırdı.
Birçok Xbox One sahibi, dünden beri çok garip bir hata mesajıyla karşı karşıya. Konsolu normal biçimde kullanırken görünen bu hataya başta kimse anlam veremedi.
Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz hata Türkçeye şöyle çevrilebilir:
"Sahte Hata Başlığı
Bu, hata hakkında uzun bir açıklama olabilirdi. Bunu okuyun ve ağlayın! Bu cümleye daha internette göz atmadıysanız, lütfen yapın! "Read it and Weep" adlı bir My Little Pony bölümü bulacaksınız. Cloudchasers ve Wonderbolts, hiçbir zaman unutulmayacaksınız."
Çoğu Xbox One kullanıcısı hatayı Reddit'te ve Twitter'da paylaşırken bazı kullanıcılar, hatanın bir sürpriz yumurta veya şaka olabileceğinden şüphelendi. Ancak Xbox ve Windows oyun platformu kurumsal başkan yardımcısı Mike Ybarra, şöyle bir açıklama yaptı:
"Onarım bu akşam geliyor, üzgünüz. Görünmemesi gereken bir test dizisiydi."
Fix will be in tonight, sorry about that. Test string that shouldn't show up.— Mike Ybarra (@XboxQwik) 19 Temmuz 2017
Xbox One sahipleri, onarımın yolda olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyacaklar. Yine de Microsoft geliştiricisinin standart Lorem Ipsum metinlerini kullanmak yerine böyle bir yazı yazmakla uğraşması ilginç.
Zeynel A. Öztürk
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