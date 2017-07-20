Microsoft'tan, Yanlışlıkla Ortaya Çıkan Hata Mesajı!

Microsoft'un "yanlışlıkla ortaya çıktığını" söylediği bu garip hata mesajı, görenlerin aklını fena halde karıştırdı.

Xbox One'da Akılları Karıştıran Hata!

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