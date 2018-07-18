Microsoft'tan Yeni Android Telefon Gelebilir

Microsoft, uzunca bir süredir akıllı telefon tarafında sessiz. Ancak bu yakında bozulabilir; hem de Android'li bir telefonla birlikte...

Microsoft'tan yeni Android telefon gelebilir

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