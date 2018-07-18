Microsoft'tan Yeni Android Telefon Gelebilir
Microsoft, uzunca bir süredir akıllı telefon tarafında sessiz. Ancak bu yakında bozulabilir; hem de Android'li bir telefonla birlikte...
Microsoft, Lumia macerasından sonra akıllı telefon pazarının dışına çıktı ve uzunca bir süredir Surface Phone adında gizemli bir cihaz üzerinde çalıştığı bilgisinin dışında bu alanda da bir çalışma içinde olmadığı biliniyor. Ancak bu gidişat son bulabilir, zira gelen yeni bilgilere göre Microsoft, şu an bir Android işletim sistemli cihaz ile geri dönüş planları içinde.
Bir Microsoft çalışanı tarafından verilen bilgilere göre Microsoft şu sıralar bir Android'li akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Windows Latest'ın haberine göre bir Microsoft Mağazası çalışanı, Microsoft mühendislik ekibinin aktif olarak yeni bir telefon üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Android işletim sistemiyle donatılacak olan telefon, Microsoft Store'da satışa sunulacak. Elbette bu şimdilik bir iddia.
Kimliğini gizli tutan bu Microsoft çalışanı, Android işletim sistemli bu telefonun Microsoft markası altında çıkacağından oldukça emin. Elbette yine de doğrulanmamış bir haber. Microsoft'un bir başka şirketin Android telefonunu mağazasında satabileceği de söz konusu olabilir. Yine de bu haberin Microsoft fanlarını heyecanlandıracağı kesin.
Ercan Uğurlu
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