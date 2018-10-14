Microsoft'tan Yeni Bir Katlanan Telefon Patenti

Microsoft'un yeni ortaya çıkan katlanabilen telefon patenti, bu defa şaşırtıcı bir biçimde tek ekrana sahip...

Microsoft'tan Yeni Bir Katlanan Telefon Patenti

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