Microsoft'un Çift Ekranlı Centaurus'u, 360 Derece Menteşeye Sahip Olabilir
Microsoft'un uzun süredir konuşulan çift ekranlı laptopu, sızan patentlere göre bu iki özellikle gelebilir!
Microsoft'un iki ekranlı bir Surface cihazı üzerinde çalıştığı, bu cihazın Centaurus kod adı altında geliştirildiği uzun süredir konuşuluyor. Laptop boyutundaki bu cihazla beraber geliştirilen telefon boyutlarındaki Andromeda'nın ise geçen yaz aylarında öldüğü ileri sürülmüştü.
Patentscope tarafından yayınlanan yeni Microsoft patentleri, firmanın katlanan PC'sinin 360 derecelik bir menteşeye ve manyetik kapağa sahip olacağını söylüyor. Patentte menteşenin ve manyetik kapak işlevinin nasıl çalışacağı, uzunca anlatılıyor.
Centaurus'un yeni bir işletim sistemi kullanacağı, bu işletim sisteminin Windows Core OS'u temel alacağı iddia ediliyor. Microsoft, bu işletim sistemiyle ilgili planlarını bu seneki Computex'te açıklamıştı. Bazı kaynaklara göre bu işletim sistemi, Android uygulamalarını çalıştırabiliyor. Ancak tüm bunların birer dedikodu olduğunu unutmamakta fayda var. Centaurus'un varlığına dair resmi bir bilgi, şimdiye kadar gelmedi.
Microsoft'un 2 Ekim'deki Surface etkinliğinde bazı ipuçlarıyla karşılaşma ihtimalimiz var.
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