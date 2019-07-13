Microsoft'un Çift Ekranlı Laptop Planları
Microsoft'un yeni ortaya çıkan bir patenti, firmanın iki ekranlı bir laptop'u sıkı bir biçimde hayal ettiğini gösteriyor!
Microsoft'un yeni fark edilen bir patenti, firmanın iki ekranlı laptop hayallerini görme şansını bizlere sağladı.
USPTO tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan patent, birden fazla "ortam rengi sensörü" ile "tek bir kolormetrik değer üretme" yöntemini tarif ediyor. Bu pek anlaşılmayan tanımlamanın söylemek istediği şey, çift ekranlı cihazın iki tarafında da sensörlerin bulunması. Bu sensörler sayesinde PC, iki ekranda görünen grafiklerin ortam ışığına rağmen tutarlı olduğunu, ekranlar düz olacak şekilde açıldığında arada boşluk kalmadığını doğrulayabiliyor.
Bir başka deyişle çift ekranlı laptop, birden fazla ekrana sahip olduğu için garip görünümlü veya tutarsız görüntüler sunmuyor. Çift ekranlı bir laptopta bu tür görüntü sorunları göze hemen çarpacağından, Microsoft'un sorunu baştan çözmek istediği anlaşılıyor. Bununla birlikte fiziksel klavyesi olmayan bir laptop, çalışmak ve yazı yazmak için çok uygun olmayabilir.
Bu teknoloji belki de çift ekranlı Centaurus cihazlarında kullanılacak. Centaurus hakkındaki dedikodular, cihazın Windows'un hafif bir sürümüyle geleceğini söylüyordu. Bu nedenle yazılım alanında da bazı geliştirmeler yapılması gerekebilir.
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