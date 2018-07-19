Microsoft'un en başarısız projesi: Bob

Microsoft'un en başarısız projeleri arasında sayılan Microsoft Bob'u hatırlayan var mı? Gelin geçmişe gidelim ve bu eski" dostu" birlikte analım!

Microsoft'un en başarısız projesi: Bob
MS Bob, Microsoft'un hayal kırıklıklarından biri oldu.

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