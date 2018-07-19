Microsoft'un en başarısız projesi: Bob
Microsoft'un en başarısız projeleri arasında sayılan Microsoft Bob'u hatırlayan var mı? Gelin geçmişe gidelim ve bu eski" dostu" birlikte analım!
Microsoft Bob, 1995 yılının Mart ayında yayınlanan bir masaüstü yöneticisiydi. O zamanın kullanıcılara karmaşık gelen programlar, dizinler ve diğer teknik terimlerinden kurtulmak isteyenlere kılavuzluk etmek için Microsoft tarafından geliştirilmişti. Bu sayede kullanıcılar Microsoft Bob ile kullanım kolaylığına kavuşmuş oluyorlardı.
Microsoft Bob, 1995 yılında dağıtılmaya başlandığından işletim sistemi olarak Windows 3.1x ve Windows 95 için tasarlanmıştı.
O zamanlar Bill Gates'in de kız arkadaşı olan Melinda French tarafından yönetilen bu projede günümüzde kullandığımız ofis programları da yer alıyordu. Bugünün Excel'ine benzeyen finans uygulamasına sahip olan Microsoft Bob, bir kelime işlemciye de sahipti.
Ancak Microsoft Bob'un en büyük özelliği daha önce de belirttiğimiz gibi kullanıcıların bu gibi işlemleri kolay gerçekleştirebilmesi için kullanım kolaylığı sağlamasıydı.
Bir dönem Ofis yazılımlarında gördüğünüz yardımcı asistanlar aslında ilk olarak Microsoft Bob ile ortaya çıkmıştı.
Bazı Bob karakterleri hiç ölmedi
Bilgisayarda her bir işlemi gerçekleştirirken, MS Bob adım adım kullanıcıya yardım etmeye çalışıyordu. Çizgi film karakterlerle kullanıcıların da hoşuna giden MS Bob'da bir ev görsel olarak kullanıcılara sunuluyordu. Bilgisayar kullanıcıları ise bu evde bulunan nesneleri karşılıklarıyla eşleştirmeye çalışıyordu.
Sonuçta Microsoft Bob, o zamanlar kullanıcıların çok da büyük ilgisini toplamayı başaramamıştı; Melinde French'in ortaya çıkardığı bu projenin ömrü çok uzun süreli olmadı. Ve kaçınılmaz son: Microsoft'un başarısız olduğu projelerden biri olarak tarihteki yerini aldı.
Ancak Microsoft Bob, her ne kadar artık kullanılmıyorsa da, çizgi karakterleri uzun süre diğer ürünlerde kullanıldı. İşte örnekler:
- Windows Live Messenger'daki gözlük giymiş smiley,
- Will ve The Dot karakterleri ofis yazılımlarında da kendilerine yer buldu. (Will sadece Office 97'de yer aldı)
- Windows Arama özelliğinde gördüğünüz sarı renkli köpek 'Rover' da yine Microsoft Bob karakterlerinden sadece bir tanesiydi.
- Rover'ın animasyonları ise Office yazılımlarında bulunan asistanlara esin kaynağı oldu.
MS Bob'u daha yakından tanımak istiyorsanız, galerimizde yer alan Microsoft Bob ekran görüntülerine göz atmanızı öneriyoruz.
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