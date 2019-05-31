Microsoft'un "Fare Yerine Kalem" Hayali

Microsoft'un aldığı yeni bir patent, farelerin yerine kalemleri koymayı amaçlıyor!

  • Levent Öztürk
Microsoft'un "Fare Yerine Kalem" Hayali

ABD Patent ve Telif Ofisi tarafından 23 Mayıs 2019 tarihinde yapılan yeni bir duyuruya göre, 2017'nin sonlarına doğru Microsoft tarafından yapılan bir patent başvurusu onaylandı. "Çok amaçlı kalem" olarak adlandırılan belge, dokunmatik ekranlarda kullanılan kalemlerin işlevlerini arttıran yeni özellikleri detaylandırıyor. Belgedeki diyagramlarda gösterilen kalem, tüm işlevler için farelerin yerini almayı hedefliyor.

Kalemin üst kısmında, bir çeşit joystick gibi çalışan "işaretleme çubuğu" bulunuyor. Kullanıcılar, imleci bir dokunmatik alanda - örneğin dokunmatik ekrana sahip bilgisayarlar - hareket ettirmek için bu çubuğu kullanabiliyorlar. Ayrıca bu çubuk, üzerine gelen basıncı hissedebiliyor ve bu da bir farenin tuşu gibi kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Microsoft'un patenti, kalemin ucunun dokunmatik ekrana dokunup dokunmamasına bağlı olarak veri aktarım şeklini değiştiren yeni bir konsepti de içeriyor. Yakınlığa bağlı olarak kalem, elektrostatik kanal ve kablosuz kanal arasında otomatik olarak geçiş yapıyor.

Belgede sunulan bir diğer fikir ise, hareketleri doğru fark etme ve takip etme için bir optik sensör eklenmesi. Bu optik tarafından toplanan veriler ayarlanarak ek bir kablosuz verici aracılığı ile aktarılıyor. Ayrıca patent, sensörlerden çıkan bilgilerin aktarımını kontrol etmek için kalemin kontrol devresinin nasıl kullanılacağını da detaylandırıyor...

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