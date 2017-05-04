Microsoft'un Gelecekteki Telefonlarından İpucu!
Microsoft'un telefon işini henüz tamamen bırakmadığı, aksine ilginç planlarının olduğu, CEO Satya Nadella'nın bu sözleriyle anlaşıldı!
Windows 10 Mobile, Android ve iOS gibi rakiplerinin arkasında kaybolsa da Microsoft, akıllı telefon girişimini henüz tamamlamış değil. CEO Satya Nadella, bir Marketplace podcast'inde yeni telefonlar üretmekle hala ilgilendiklerini söyledi.
"Yeni telefonlar yapacağımızdan eminim ancak bu telefonlar, bugünkülere benzemeyecekler," diyen Nadella, 2-in-1 Surface cihazlarından olumlu dersler aldıklarını ekledi. "Bizden önce kimse 2-in-1'leri aklından geçirmedi. Bu kategoriyi oluşturarak onu başarılı, devamlı hale getirdik."
Nadella'nın bu sözleri, sıkça dedikodusu yapılan ve bu sene ortaya çıkacağı iddia edilen Surface Phone'la ilgili yaklaşımının ipucunu veriyor olsa gerek.
Nadella, podcast'te Microsoft'un şu anki önceliğinin Android ve iOS platformlarında çalışan en üst kalitede uygulamalar ve hizmetler sunmak, bunun yanında Continuum'u geliştirmek olduğunu da söyledi.
CEO'nun sözlerinden Microsoft'un mobil alanında henüz tamamen pes etmediği anlaşılıyor. Surface Phone eğer gerçeğe dönüşürse, Nadella'nın iddia ettiği gibi ilgi çeken bir cihazla karşılaşma olasılığımız var.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
AMERİKAYI YENİDEN KEŞFETMEYE GEREK VAR MI? ANDOİD KİMİ TAKLİT ETTİ? IPHON' U. BU İŞİN BABASI IPHONE. ONA BENZERSE BAŞARILI OLUR.
Masaüstü windows'unu telefona getirsinler artık.