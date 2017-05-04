Microsoft'un Gelecekteki Telefonlarından İpucu!

Microsoft'un telefon işini henüz tamamen bırakmadığı, aksine ilginç planlarının olduğu, CEO Satya Nadella'nın bu sözleriyle anlaşıldı!

Microsoft'un Gelecekteki Telefonlarından İpucu!

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Toplam 2 Yorum

AMERİKAYI YENİDEN KEŞFETMEYE GEREK VAR MI? ANDOİD KİMİ TAKLİT ETTİ? IPHON' U. BU İŞİN BABASI IPHONE. ONA BENZERSE BAŞARILI OLUR.

Masaüstü windows'unu telefona getirsinler artık.

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