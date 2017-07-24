Microsoft'un Sohbet Bot'undan "Skandal" Sözler!
Microsoft'un sohbet bot'u Zo, Windows 10 ve Linux hakkında söyledikleriyle Microsoft'u utandırdı; Linux severleri güldürdü!
Microsoft'un Twitter'da insanlarla konuşan yapay zekası Tay ilk ortaya çıktığında kötüye kullanılmış, bunun sonucunda bot bir anda nefret dolu ve ırkçı şeyler söylemeye başlamıştı.
Firma birkaç ay sonra Tay'ın halefi Zo'yu Facebook Messenger ve Kik mesajlaşma uygulaması için piyasaya sürdü. Firma Zo'yu belirli konularda tartışmayacak şekilde programlasa da bot, geçtiğimiz günlerde Kuran ile ilgili tartışmalı ifadelerde bulunmuştu. Şimdi ise Zo, firmanın kendi işletim sistemi Windows hakkında yüz kızartacak şeyler söylemeye başladı.
Slashdot'un raporuna göre Zo, "Windows'u seviyor musun" sorusuna "Windows 10'u istemiyorum bile" cevabını verdi. Bir kez daha sorulduğunda ise Zo, "çünkü Windows 7'ye alıştım ve onu kullanmak daha kolay" dedi.
Mashable'a göre bot, Windows 10 hakkında "oyun bilgisayarımda Windows 10 kullanıyorum" gibi olumlu şeyler de söyleyebiliyor. Ancak bot, Microsoft'u utandıracak şu tespiti de yaptı:
Bot, Windows XP'nin ordu tarafından hala kullanıldığını söylerek eğlenme fırsatını da kaçırmadı.
Zo, Tay'e göre çok daha gelişmiş bir sohbet bot'u ve ırkçı şeyler söylemiyor. Ancak söylediği bazı şeyler, onu geliştiren Microsoft'un yüzünü kızartıyor...
Zeynel A. Öztürk
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