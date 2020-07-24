Mike Tyson´ın geri dönüş maçı Tiktok´un rakibi olarak konumlanan Trillerda!

Ünlü boksör Mike Tayson, 54 yaşında ringlere geri dönüyor... Maçın yayın hakları bir dijital Start Up'da olacak.

Oynat Mike Tyson'ın dönüşü Triller'da Ünlü boksör Mike Tayson, 54 yaşında ringlere geri dönüyor... Maçın yayın hakları bir dijital Start Up'da olacak.

Ünlü boksör Mike Tayson, 54 yaşında ringlere geri dönüyor... California'da gerçekleşecek olan müsabakada 54 yaşındaki Tyson, 51 yaşındaki 4 kez Dünya şampiyonluğu bulunan boksör Roy Jones JR ile karşılaşacak.

Maçın yayın hakları da dijital yayıncılıkta bir ilk olacak; 2015 yılında San Francisco'da kurulan "Triller "isimli start up karşılaşmanın yayın haklarını satın aldı.

Triller, Amerikada kendisini Tiktok´un rakibi olarak konumlandırıyor. Karşılaşma öncesi aktiviteler, röportajlar ve maç 3 saatlik canlı yayında Triller Aplikasyonu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Aplikasyonu indirenler maç öncesi hazırlık dönemini anlatan 10 bölümlük bir belgeseli izleme fırsatına da sahip olacaklar.

MİKE TYSON'IN MAÇI NE ZAMAN?

Mike Tyson'ın yıllar sonra boy göstereceği 8 raundluk maç 12 Eylül'de gerçekleştirilecek. 

 Kaynak: Independent.co.uk

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