Milyarlarca banka hesabı, kullanıcı adı ve şifresi dark web'de satılıyor

Londra merkezli siber güvenlik şirketi Digital Shadows tarafından hazırlanan bir rapora göre, suçlular tarafından kullanılan çevrimiçi pazarlarda 15 milyardan fazla kişisel bilgi satılık durumda.
Hesaplar Yüksek Fiyatlara Satılıyor
Araştırma, banka hesaplarından video ve müzik akışı hizmetlerine kadar internet hizmetleri için hesap ayrıntılarının ortalama 15 dolar civarında fiyatla satıldığına işaret ediyor. Bu fiyat, çalınan hesabın "kalitesine" göre 500 dolara kadar çıkabiliyor.
Belirlenen kimlik bilgilerinin beş milyarı, bir suç forumunda bir kereden fazla reklamının yapılmaması nedeniyle benzersiz olarak değerlendirildi. Araştırmaya göre, bankacılık ve finansal hesapların reklamları, satılık çalıntı hesapların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
Hacker Olmak Çok Kolay!
Araştırma ayrıca, hesapları çalmak için kullanılabilecek birçok çevrimiçi aracın 4 dolardan daha düşük bir fiyata çevrimiçi olarak satın alınabileceğini de ortaya koyuyor. Bu uygulamalar çok az teknik uzmanlıkla bile kullanılabiliyor. Ayrıca bireylerin yanı sıra büyük kuruluşlara ve sistemlerine erişim sağlayan kimlik bilgilerinin de satılmakta olduğu belirtiliyor.
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