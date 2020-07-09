Milyarlarca banka hesabı, kullanıcı adı ve şifresi dark web'de satılıyor

Yeni bir araştırma, banka hesaplarına girişler de dahil olmak üzere çalınan milyarlarca kullanıcı adı ve parolanın karanlık web üzerinden siber suçlulara satıldığını gösteriyor.