Milyarlarca banka hesabı, kullanıcı adı ve şifresi dark web'de satılıyor

Yeni bir araştırma, banka hesaplarına girişler de dahil olmak üzere çalınan milyarlarca kullanıcı adı ve parolanın karanlık web üzerinden siber suçlulara satıldığını gösteriyor.

Milyarlarca hesap satılıyor!

Londra merkezli siber güvenlik şirketi Digital Shadows tarafından hazırlanan bir rapora göre, suçlular tarafından kullanılan çevrimiçi pazarlarda 15 milyardan fazla kişisel bilgi satılık durumda.

Hesaplar Yüksek Fiyatlara Satılıyor

Araştırma, banka hesaplarından video ve müzik akışı hizmetlerine kadar internet hizmetleri için hesap ayrıntılarının ortalama 15 dolar civarında fiyatla satıldığına işaret ediyor. Bu fiyat, çalınan hesabın "kalitesine" göre 500 dolara kadar çıkabiliyor.

Belirlenen kimlik bilgilerinin beş milyarı, bir suç forumunda bir kereden fazla reklamının yapılmaması nedeniyle benzersiz olarak değerlendirildi. Araştırmaya göre, bankacılık ve finansal hesapların reklamları, satılık çalıntı hesapların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Hacker Olmak Çok Kolay!

Araştırma ayrıca, hesapları çalmak için kullanılabilecek birçok çevrimiçi aracın 4 dolardan daha düşük bir fiyata çevrimiçi olarak satın alınabileceğini de ortaya koyuyor. Bu uygulamalar çok az teknik uzmanlıkla bile kullanılabiliyor. Ayrıca bireylerin yanı sıra büyük kuruluşlara ve sistemlerine erişim sağlayan kimlik bilgilerinin de satılmakta olduğu belirtiliyor.  

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Chilling Adventures Of Sabrina 4. sezon ile veda edecek! Sabrina 4. sezon ne zaman?
9 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda televizyon, aksiyon kamerası sürprizi
Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? Hakan Muhafız 4. sezon tarihi ve fragmanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away'ın fragmanı yayınlandı! İşte konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
7 PowerToys Aracıyla Windows 10'da Daha Fazlasını Yapın
Apple'dan Daha Ucuz Mac Bilgisayarlar Bekleyenlere Çok Güzel Haber
Alex de Souza ve Fernando Muslera Tavla Turnuvası'nda Kapışıyor!
Android'li Cihaz Sahiplerine "Silinmeyen Zararlı" Şoku
Zoom, Yeni Donanım Üyeliği Hizmetini Hayata Geçirdi

 

 