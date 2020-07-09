Android'li Cihaz Sahiplerine "Silinmeyen Zararlı" Şoku

Güvenlik araştırmacıları, siber saldırılar sonucunda Android'li telefonlarda kalmış olabilecek dosya ve uygulamalara karşı uyardı.

Android için "Silinmeyen" Zararlı Uyarısı

Güvenlik araştırmacıları, bir dizi saldırı sonucunda çok sayıda Android'li telefonda "silinmeyen" dosyaların ve uygulamaların kalmış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaspersky'nin yeni raporuna göre siber suçluların hedefi olan birçok Android cihazı, kullanıcının haberi olmadan hala zararlı dosyaları taşıyor olabilir. Firma, kullanıcıların yüzde 14,8'inin geçen sene içerisinde sistem bölümünde bir zararlı veya adware saldırısına uğradığını, yani dosyaların silinmeyen sistem uygulamaları içerisinde kaldığını söylüyor. CookieStealer zararlısını örnek veren Kaspersky, bu zararlının kendi reklam kodlarını doğrudan libandroid_runtime'a, yani Android uygulamalarının neredeyse tamamının kullandığı bir kitaplığa eklediğini belirtti.

Kaspersky, bu durumdan telefon üreticilerinin de sorumlu olduğunu, üreticilerin kullanım sırasında reklam göstermek için adware modüllerini "arka planda" ön yüklediklerini söylüyor. Bazı üreticiler bunu yapmasa da, bazıları cihazın kullanıcıya olan maliyetini azaltmak için reklama başvuruyor. Bu firmalar arasında sayılan Çin merkezli Meizu, telefonlarında ön yüklü olan AppStore uygulaması yoluyla gizli pencereler görüntüleyebiliyor, veri ve pil tüketimine neden olabiliyor.

Firma, bu tür reklamlarla ön yüklü olarak gelen cihazlarda adware'i sisteme hasar vermeden kaldırmak, neredeyse imkansız.

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