Eski BMW tasarımcısı 4 Series'i inceledi..

BMW'nin de bazı araçlarını tasarlamış olan ünlü tasarımcı 4 Series'i inceledi ve ilginç tespitlerde bulundu!

Ünlü tasarımcı BMW 4 Series'i inceledi...
YouTube / Frank Stephenson

Ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson kısa bir süre önce oldukça etkileyici bir YouTube kanalı başlattı. Ünlü tasarımcı, kanalında sadece BMW X5, Fiat'ın yeni 500'ü veya Maserati MC12 gibi kendi tasarladığı bazı araçları anlatmakla kalmıyor, diğer pek çok arabayı da inceliyor. Kanalın en son videosu ise özellikle devasa ızgarası ile tartışmalara konu olan BMW 4 Series coupe'yi inceliyor.

BMW X5 Designer Picks Apart The NEW 4 Series!BMW X5 Designer Picks Apart The NEW 4 Series!
Hey folks, I've noticed a lot of comments asking me to cast my eye over the polarising evolution of BMW's new 4 series. So, here is the latest episode of #FrankStephensonReacts. Having worked with BMW in designing the X5, I've got some experience and insight into working with the brand and the process of how these much talked about decisions decisions get made. #FrankStephenson If you enjoy the video please like, comment and subscribe for more content! Instagram.com/frank.stephenson.design

Stephenson'un 4 Series'e bakışının neden ilginç olduğunu belirtmek ise ayrı bir önem taşıyor. Tasarımcı, BMW için yıllar boyunca pek çok araç tasarladı ve bu yüzden de firmanın kendi içerisinde nasıl çalıştığını biliyor. Buna rağmen ünlü tasarımcı, BMW'nin yeni araçlarından birine aracın geri kalan oranları ile uymayan bu şekilde bir ızgarayı neden koyduğunu "anlamakta zorlandığını" kabul ediyor. Ayrıca tasarım sırasında plakanın da unutulmuş gibi gözüktüğünü ve sonradan yerleştirilmiş gibi durduğunu da belirtiyor. "Plakayı unutamazsınız."

Stephenson, 4 Series'in ızgara dışında "güzel oranlara" sahip olduğunu söylese de şikayet edecek daha pek çok detay bulmayı ihmal etmiyor. 14 dakikalık video oldukça ilginç bir inceleme olarak tanımlanabilir ve Stephenson, BMW hakkındaki bilgileri ile de beraber 4 Series tasarımı hakkında pek çok ilginç yorumda bulunuyor...

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