OnePlus Nord'u Onarmak Daha Kolay

Son günlerde sıkça konuşulan OnePlus Nord'u tamir etmek, ayrıntılı incelemelere göre firmanın önceki telefonlarına kıyasla daha kolay!

OnePlus Nord'u Onarmak Daha Kolay

OnePlus Nord, 2020'nin en çok konuşulan telefonlarından biri olmaya devam ediyor. iFixit'in yaptığı inceleme, orta seviye telefonu tamir etmenin "nispeten kolay" olduğunu ortaya çıkardı.

Modüler yapısı sayesinde 6/10 tamir edilebilirlik puanı alan telefonun parçaları, iFixit'e göre kolayca sökülüp takılabiliyor. Çeşitli vidalar kullanmak yerine Philips vidayı tutarlı olarak kullanan telefon, yapıştırıcıya çok başvurmadığı için de iFixit'ten olumlu puan almış. Buna karşın pil ve ekran değişimi gibi bazı temel işlemler, parçaların ve anakartın sökülmesini gerektiriyor.

Yine de Nord, OnePlus 7 Pro dahil daha önceki OnePlus'lardan daha iyi bir onarım puanı elde etmeyi başarıyor. Çoğu kullanıcı telefonunu kendi tamir etmeyecek olsa da, basit bir arızada bütün telefonu değiştirmenin gerekmeyeceğini bilmek, kullanıcıları teselli edecektir.

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