Mindhunter, Netflix'e Dönüyor!
İlk sezonuyla büyük beğeni kazansa da 2 yıldır sesi çıkmayan Netflix serisi, çok yakında geri dönüyor!
- Levent Öztürk
Gerçek suç dramalarının severleri için Netflix'ten büyük bir müjde geldi. Mindhunter, 16 Ağustos Cuma günü, birinci sezonunun yayımlanmasından iki yıl sonra, akış hizmetine geri dönüyor.
Baş yapımcı David Fincher, KCRW'ın "The Treatment" podcast'indeki röportaj sırasında bu bilgiyi açıkladı. Yeni sezonda yıldızlar Jonathan Groff ve Holt McCallany'nin oynadığı karakterlerin içerisinde bulunduğu FBI'ın davranış ünitesi, 1979-81 Atlanta çocuk cinayetleri hakkında bir seri katili sorguluyorlar.
Seri genel olarak Mark Olshaker ve eski Özel Ajan John Douglas'ın 1996 yılındaki kitabi "Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit" kitabını temel alıyor.
Fincher, The Social Network gibi öne çıkan filmlerle ünlü ve 68. Golden Globe Ödüllerinde en iyi yönetmen ödülünü almıştı. Ayrıca Mindhunter, kendisinin Netflix'teki ilk draması değil. Aynı zamanda House of Cards için de bazı bölümlerin yönetmenliğini yapmıştı.
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