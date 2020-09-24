mini-LED Arka Aydınlatmalı Ekrana Sahip iPad Bu Sene Gelebilir

Apple'ın LCD ekranı birkaç adım ileri taşıyan mini-LED teknolojisi, bu sene tanıtılacak bir iPad Pro ile hayatımıza girebilir!

mini-LED'li iPad yolda olabilir

Apple'ın çeşitli ürünlerinde LCD ekranların arka ışığı için mini-LED arka aydınlatma teknolojisi üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Şimdi ise tahminleri isabet kaydeden analist Ming-Chi Kuo, firmanın mini-LED teknolojisini kullanan bir iPad Pro üreteceğini iddia etti.

Rapora göre Apple, A14X işlemcili 12,9 inç iPad Pro'nun bir mini-LED sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Kuo'ya göre Apple bileşenin fiyatlarında pazarlık yaparak 2021'de yüzde 50 fiyat indirimi sağlayabilir ve bu, bileşenin toplu üretime çok yakın olduğunun bir sinyali. Mini-LED ekranlar, LCD ekranlara daha derin renkler, daha iyi bir kontrast oranı gibi özellikler kazandırabiliyor. Bunun için kullanılan yongalar küçük olduğundan, OLED ekranlara daha iyi "bölgesel karartma" sunabiliyorlar.

Bu arada firmanın bu sene mini-LED'li yeni bir MacBook Pro üretip üretmeyeceği belli değil. 13 inç ARM tabanlı MacBook Pro'nun bu sene gelmesi beklenirken, 14,1 inç modelin 2021'in üçüncü çeyreğinde yenilenmesi bekleniyor.

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