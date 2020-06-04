Apple'dan, 2020'nin iPhone'ları için Mini LED Hamlesi

Apple, Micro LED ekran teknolojisinin geleceğine doğru ilk adımlarını atmaya hazır: Çin'de kurulacak yeni bir Mini LED üretim hattı için yatırım yapılmasını öneren bir rapor ortaya çıktı.
Apple'ın, yeni nesil iPad'ler, iPhone'lar ve hatta muhtemelen MacBook'lar dahil olmak üzere, 2021 serisi ürünlerinde Mini LED panellere geçiş yapması bekleniyor. Mini LED paneller, Apple'ın Micro LED'leri büyük ölçekte üreteceği döneme kadar ara bir adım olacak.
Mini LED ekranların LCD ve LED ekranlara göre bazı net avantajları bulunuyor. Öncelikle çok daha ince olmaları, üreticilerin telefonların içerisinde diğer parçalar için daha fazla yere sahip olmalarına imkan tanıyor. Ayrıca LCD'lere göre onda bir enerji tüketimi olduğu söyleniyor ve OLED ile karşılaştırıldığında daha yüksek parlaklık, dinamik aralık ve daha geniş renk skalasına ulaşabiliyor. Bunların tamamına da, daha düşük ekran yanması ihtimaliyle ulaşılıyor.
Çin'deki MyDrivers'ın haberine göre Apple, Tayvan'da bir Mini LED ekran tesisi kurmayı planlıyor ve fabrikaya 330 milyon dolara yakın bir yatırım yapacak. Tesis için ortakların LED üreticisi Epistar ve LCD panel üreticisi AU Optronics olması bekleniyor.
Bir süre önce ortaya atılan iddialar, Apple'ın 2020 yılı ürünlerinde bile Micro LED teknolojisini kullanacağını söylüyordu. Ama görünüşe göre, henüz bunun için erken. Şimdilik planlar Mini LED üzerinde yoğunlaşsa da, Micro LED panellerin Apple'ın gelecek için en yüksek önceliklerinden biri olmaya devam edeceği kesin.
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