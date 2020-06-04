Apple'dan, 2020'nin iPhone'ları için Mini LED Hamlesi

Apple'ın, iPhone ve iPad'lerinde kullanmak üzere Micro LED panel teknolojisinin peşinde olduğu biliniyor. Ama görünüşe göre Apple, Micro LED'den önce Mini LED panellere geçmeyi planlıyor. Şirket, Mini LED panel üretimi üçün önemli bir adım attı.

04 Haziran 2020 00:02

Levent Öztürk