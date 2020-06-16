Minik Eller Kod Yazıyor Projesi Ücretsiz Online Eğitimlere Başlıyor

QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller platformunun 5. yılında Türkiye'de sosyal sorumluluk olarak öncülüğünü üstlendiği kodlama eğitimlerini tüm Türkiye'deki çocuklara ücretsiz ve sınırsız online platform ile açıyor.