MIT'den Yeni 3D Yazıcı "Mucizesi"

3D yazıcılar ile ufak tefek şeylerin basılmasına artık alıştık. Ama bu kez karşımızda duran, çok daha büyük bir şey!

Oynat Bu evler robotlar tarafından yapılacak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, geliştirdiği robotik sistem ile 3D yazıcı yoluyla bina inşası yolunu açmış olabilir.

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