MIT'den Yeni 3D Yazıcı "Mucizesi"
3D yazıcılar ile ufak tefek şeylerin basılmasına artık alıştık. Ama bu kez karşımızda duran, çok daha büyük bir şey!
Ev fiyatları el yakıyorken, ev sahibi olmak kuşkusuz bir hayli zor. Ancak az sonra bahsedeceğimiz sistem de pek uygun fiyatlı gibi görünmüyor. En azından şimdilik. Konumuz evin ücreti değil, aslında nasıl yapıldığı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen robotik sistem ile 3D yazıcı yoluyla bina inşası yapılabiliyor. Hem de oldukça kısa süre içinde.
Henüz test aşamasından olan sistem, 3D yazıcı mantığını kullanıyor. Fakat kullanılan malzeme plastik değil; beton ve sprey yalıtım malzemesi. Yani işin sonunda gerçek ve gayet kullanılabilir halde bir ev çıkıyor.
Enstitü çalışanlarının hazırladığı videoda her ne kadar daire biçiminde bir örnek hazırlanmış olsa da, bu çalışma tekniğiyle kübik evler yapmak da mümkün. Hemen yukarıda izleyebileceğiniz videodaki daire, 3.65 metre uzunluğunda duvarlara ve 15 metre çapında bir kubbeye sahip. Dairenin tamamlanma süresi ise yalnızca 14 saat.
Evet, belki bu şekil evleri kullanmak için oldukça erken. Ancak zaten araştırmacıların ilk önceliği de gündelik yaşam değil. Bu çalışmaları daha çok Mars ve Antartika araştırmalarında, hızlı ve pratik biçimde yaşam alanı kurmak için kullanılabileceğini söyleyen araştırmacılar, bu yolla büyük para ve zaman kazancı sağlanabileceğini düşünüyorlar.
Ercan Uğurlu
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