MNG Kargo Siber Saldırıya Uğradı, Müşteri Bilgileri Sızdırıldı!

Türkiye'nin önemli kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda Bazı müşteri bilgilerinin çalındığı ve sızdırıldığı bildiriliyor.

MNG Kargo Siber Saldırıya Uğradı

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