MNG Kargo Siber Saldırıya Uğradı, Müşteri Bilgileri Sızdırıldı!

Türkiye'nin önemli kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda Bazı müşteri bilgilerinin çalındığı ve sızdırıldığı bildiriliyor.