Mobil Uygulamalar Artık Her Zamankinden Daha Büyük Önem Taşıyor

Pandemi, tüm dünyada tüketici davranışları üzerinde önemli bir etki bıraktı. Bu dönem, dijital dönüşümü hızlandırdı ve çevrimiçi alışverişte büyük bir artışa yol açtı. 2020 yılında pandemi dönemi ve Ramazan gibi alışverişin genel olarak arttığı zamanlarda Türkiye'de toplam mobil uygulama yükleme sayısı %91 artış gösterdi.