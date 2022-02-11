Mobil Uygulamalar Artık Her Zamankinden Daha Büyük Önem Taşıyor

Pandemi, tüm dünyada tüketici davranışları üzerinde önemli bir etki bıraktı. Bu dönem, dijital dönüşümü hızlandırdı ve çevrimiçi alışverişte büyük bir artışa yol açtı. 2020 yılında pandemi dönemi ve Ramazan gibi alışverişin genel olarak arttığı zamanlarda Türkiye'de toplam mobil uygulama yükleme sayısı %91 artış gösterdi.
AppsFlyer'ın 2021 yılı E-Ticaret Durum Raporu'na göre Türkiye, iOS platformu uygulama yüklemelerinde ilk on beş ülke arasında yer alıyor. 2020 yılının son ayına kıyasla Mayıs 2021'de iOS platformunda yapılan indirmelerdeki %360'lık artış, bu platformdaki büyümeyi vurgulayan bir etken olarak öne çıkıyor. 2021'de sosyal mesafe kısıtlamaları kaldırılmış ve insanlar pandemi ile yaşamaya uyum sağlamış olsa da alışveriş kavramının bir daha asla eskisi gibi olmayacağı çok açık. Alışveriş artık dijitalleşme sürecini tamamladı ve tüketiciler mobil alışverişi geleneksel alışverişe tercih etme eğilimi gösteriyor.
Covid-19 ve varyantlarının mobil ticarete etkisi
Tüketiciler, Covid-19'un başlangıcından bu yana önemli bir büyüme gösteren mobil ticarete hızla adapte oldu. Türkiye'de Ramazan, pandeminin ilk dalgasına denk geldi ve fiziksel mağazalara gidemeyen tüketiciler hızla mobil alışverişe yöneldi. Bu davranış değişikliği yıl boyunca devam etti ve 2021'deki Ramazan ayında da benzer bir eğilim gözlendi. Ramazan, uygulama indirmelerinde arka arkaya ikinci yılda %169'luk bir artışa neden oldu.
Ramazan ayı dışında Black Friday gibi alışveriş dönemlerinin de mobil ticaret faaliyetleri üzerinde büyük etkisi var. Örneğin, Black Friday'e kadar olan dönemde organik olmayan indirmeler %128 arttı. Türkiye'deki mobil pazarlamacıların, alışverişin yoğun olduğu dönemlerde pazarlama faaliyetlerini arttırması genel olarak organik olmayan yüklemelerde ani artışlara neden oldu ve mobil uygulamaların yüksek getiri kazandırmasını sağladı.
Rakamların da gösterdiği gibi, pazarlama planlarının bir parçası olarak mobili göz ardı eden perakendeciler büyük pazar fırsatlarını kaçırıyor. Perakendeciler, tüketiciler hangi alışveriş tarzına sahip olurlarsa olsunlar onları harcamaya teşvik etmek için kullanıcı deneyimini optimize etme olanağı sunan kanallara yatırım yapmalıdır. Garanti BBVA ve Mastercard tarafından ortaklaşa yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de kredi kartı harcamaları 2021'de geçen yıla göre %49 arttı. Bu artış, mobil alışveriş uygulamalarının başarısının doğrudan bir sonucu olarak öne çıkıyor. Mobil ticaret, artık en çok kullanılan alışveriş yöntemi haline geliyor ve perakende markalarının dijital dönüşümlerini bir an önce tamamlamaları ve mobil ticaretin bir parçası olmaları gerekiyor.
Türkiye'de yeniden pazarlama pandemi öncesine kadar 5 kat arttı
iOS 14 güncellemesi, mobil ticaret için 2021 yılındaki en büyük değişiklik olarak öne çıktı. Bu güncelleme, Uygulama Takibi Şeffaflığını (ATT) zorunlu kıldı. ATT, tüketicilerin artık bilgilerini toplayan ve etkinliklerini izleyen uygulamalara bu yönde izin vermesi gerektiği anlamına geliyor ve pazarlamacılar için önemli bir zorluk teşkil ediyor.
IDFA'nın (Apple'ın Reklamverenler için Tanımlayıcısı) değer kaybetmesi nedeniyle iOS 14'ün yeniden pazarlamaya getirdiği tüm zorluklara rağmen, pazarlamacılar çabalarını hızlandırdı. Sonuç olarak, 2021'in ikinci çeyreğinde yeniden pazarlama, Türkiye'de pandemi öncesine göre 5 kat arttı. Ramazan yaklaştığında ise yeniden pazarlama %88 arttı.
E-ticaret uygulaması pazarlamacıları, Apple'ın App Tracking Transparency (Uygulama Takibi Şeffaflığı, ATT) çerçevesinin ve SKAdNetwork'ün özellikle yeniden pazarlama dönüşümlerinde doğurduğu güçlükleri hissediyor. Pazarlamacıların, ATT katılım oranlarını azami seviyeye yükseltmek ve iOS yeniden pazarlama kitlesi boyutlarını artırmak için ATT isteminin ne zaman ve nasıl gösterileceğini değerlemeli ve yeniden pazarlama Kasım ve Aralık aylarında en yüksek etkinliğine ulaşmaya yaklaşırken genel kullanıcı deneyimini optimize etmeleri gerekiyor.
Türkiye, e-ticaret uygulamaları arasında geçen yıla göre %204 artışla en hızlı büyüyen iOS pazarı olarak dikkat çekiyor. Türkiye şu anda e-ticaret için en büyük pazarlardan biri. Perakendeciler için 2022 yılında e-ticarette başarılı olmanın anahtarı, mobil uygulamalarında yenilikçi adımlar atarak ve yeni veri elde yöntemlerinden faydalanarak kullanıcı deneyimlerini iyileştirmeden geçiyor.
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