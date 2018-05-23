Modem WiFi Şifresi Değiştirme
Modeminizin WiFi şifresini nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız üzülmeyin. İşte bunun yolu.
WiFi router'ları, yönetim arayüzüne girebilmeniz için varsayılan bir şifreyle gelirler. Bu şifreyi kullanarak router'ın ayarlarını değiştirebilir, kendi şifrenizi belirleyebilirsiniz. Varsayılan şifreyi kendi şifrenizle değiştirmeniz özellikle önem taşıyor, aksi halde ağınıza erişebilen herhangi biri, onu kontrolü altına alabilir, intenet bağlantınızı siz farkında olmadan kullanabilir. Bunun yanında farklı bir şifreye sahip olan WiFi, yani kablosuz ağ için de bir şifre belirlemeniz gerekiyor.
WiFi Şifresi Değiştirme
WiFi ağınızın şifresi, router'ınız tarafından kontrol edilir. Bu yüzden ayarı router'ınıza bağlanarak değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için öncelikle router'ınızın yerel IP adresini öğrenmelisiniz.
Windows 7, 8, 8.1 ve 10'da Win + C tuşlarına basın, cmd yazın ve Enter'a basarak Komut Satırı'nı açın. Komut satırında ipconfig yazıp Enter'a basın. Router'ınızın IP'sini şu an bağlı olduğunuz ağın altında, "Varsayılan ağ geçidi"nin karşısında göreceksiniz. Burada 192.168.1.1 gibi bir adres göreceksiniz, bu adresi panoya kopyalayın veya bir kenara not alın.
Modem Arayüzüne Giriş
Şimdi az önce bulduğunuz IP adresini web tarayıcınızın adres çubuğuna yazıp Enter'a basın. Router'ınızın kullanıcı adını ve parolasını girerek oturum açmanız gerekecek. Daha önce bu bilgilerde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, genellikle "admin" kullanıcı adı ve yine "admin" parolasıyla giriş yapabilirsiniz. Parola çalışmıyorsa, modeminizin arkasına bakın veya modeminizin modelini yazarak parolayı internette araştırın.
Varsayılan parola ile giriş yapamıyorsanız, router'ınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekecektir.
Airties Modemlerde WiFi Şifresi Nasıl Değiştirilir?
Airties marka router'larda WiFi şifresini değiştirmek için önce router'ın kullanıcı arayüzüne oturum açın (önceki adımda belirttiğimiz gibi). Airties router'ların IP adresi olarak 192.168.2.1'i kullandığını söyleyelim.
Oturum açtıktan sonra "Kablosuz" ana menüsünün altından "Kablosuz Ağ Ayarları" üzerine tıklayın. Açılan ekranda "Kablosuz Ağ Adı (SSID)" bölümüne yeni bir kablosuz ağ adı yazarak, WiFi ağınızın adını değiştirebilirsiniz.
Güvenlik seçeneğinden WPA/WPA2'yi seçin ve "Parola" alanına en az sekiz karakterden oluşan bir parola girerek Kaydet üzerine tıklayın. Hepsi bu kadar, WiFi ağınızın şifresini değiştirmiş oldunuz. Bu adımdan sonra WiFi ağınıza bağlı tüm cihazları bu yeni şifreyle tekrar bağlamanız gerekecek.
Zyxel Modemlerde WiFi Şifresi Nasıl Değiştirilir?
Web tarayıcınızın URL alanına 192.168.1.1 yazın ve Enter'a basın. Kullanıcı adı ve şifreyi daha önce değiştirmediyseniz, admin ve ttnet'i kullanmayı deneyin.
Router arayüzüne giriş yaptıktan sonra "Ağ ayarı" bölümüne gelip, menüden "Kablosuz" üzerine tıklayın. Şimdi sayfayı biraz aşağı doğru kaydırın ve "Otomatik olarak şifre oluştur" yazısının yanındaki işareti kaldırın. Artık "Şifre" alanına kendi şifrenizi girebilirsiniz.
TP-Link Modemlerde WiFi Şifresi Nasıl Değiştirilir?
TP-Link modemlerin arayüzüne çoğunlukla web tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 yazarak ve Enter'a basarak ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adı ve ve şifre olarak admin yazın ve giriş yapın.
"Arayüz Ayarları" seçeneğine tıklayın ve ardından "Kablosuz" başlığına tıklayın. Modeminizin modeline görecekleriniz biraz değişiyor ancak "WPA-PSK/WPA2-PSK" güvenlik seçeneğini bulup etkinleştirmeniz gerekli.
Bu sayfada SSID bölümünde kablosuz ağınızın adını değiştirebilirsiniz. Ön Paylaşım Anahtarı bölümünü kullanarak kablosuz ağınızın şifresini belirleyebilirsiniz. Kolayca tahmin edilmeyecek bir şifre belirledikten sonra Kaydet düğmesine tıklayın ve işlemi tamamlayın.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 19 Yorum Giriş Yapın
ipconfig açmıyor bende hocam hayret gerçi bir sorunum yok değiştirebiliyorumdenemek istedim yazdığınızı
tp link için sifre ve kullanıcı adını admin olarak girince açılmıyor
@23 Şubat 2017 17:17 kullanıcı adına admin şifreye ise ttnet yazarsan olur
calismiyor o yere girdiyinde hic ad sifre diye bi sey gelmiyorki admin yazasan.hem o sayfaya bile giris yok oldugunda da olmuyor
Hata! Mükerrer kullanıcı adı! Başka değer ile tekrar deneyiniz! admin bu yazı çıkıyo ne yapmam lazım
ben kaydete basıyorum ayarlar kaydedildi diyor sonra o sayfaya tekrar dönunce hala eski şifre gorunuyor sıfrede degısmıyor
güzel bilgi olmuş. tebrikler
bi şeyi yanlış yaptım galiba yeni oluşturup eskisinin işaretini kaldırdım ama yenisine bağlanmıyor ve tekrar arayüze giremiyorum
admin sayfasına gıremıyorum neden olabılır
Modemin kitapçığını bakın kısaca. Burada kafa karıstırırsınız
Yaa kullanici adi istemiyo bende neden
modemin altında yazan şifre ve kullanıcı adını giriyorum yanlış kullanıcı adı ve şifre diyor
Airties marka router'larda Wifi sifre Degiştirme için önce router'ın kullanıcı arayüzüne oturum açın (önceki adımda belirttiğimiz gibi). Airties router'ların IP adresi olarak 192.168.2.1'i kullandığını söyleyelim. Oturum açtıktan sonra "Kablosuz" ana menüsünün altından "Kablosuz Ağ Ayarları" üzerine tıklayın. Açılan ekranda "Kablosuz Ağ Adı (SSID)" bölümüne yeni bir kablosuz ağ adı yazarak, WiFi ağı
çok işime yaradı çok teşekkür ederim.
Arkadaslar beni iyi dinleyin modeminizin arka tarafinda MODEL:...... Bisey yaziyodur o yazan kodu internete girin kullanici adinizi ve sifrenizi girdiginiz sitede yaziyodur o kullanici adini ve sifreyi wifi ye bagliyken 192.168.1.1 Login yani giris yaptigimiz yerden o adi ve sifreyi girin ordan isleminizi gerceklestiriniz kolay gelsin..
@16 Eylül 2017 14:30 Resetlenmiş cıhazda aynısını yapıyorum yanlış diyor yinede
En az 100 defa denedim yine olmadı
ne demek istediğinizi anlamadım
Teşekkürler =) en az 20 karakter şartı için yazılmıştır bu cümle haha