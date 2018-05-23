Modem WiFi Şifresi Değiştirme

Modeminizin WiFi şifresini nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız üzülmeyin. İşte bunun yolu.

Modem Kablosuz Ağ Şifresini Değiştirme

Okuyucu Yorumları

Toplam 19 Yorum

ipconfig açmıyor bende hocam hayret gerçi bir sorunum yok değiştirebiliyorumdenemek istedim yazdığınızı

tp link için sifre ve kullanıcı adını admin olarak girince açılmıyor

@23 Şubat 2017 17:17 kullanıcı adına admin şifreye ise ttnet yazarsan olur

calismiyor o yere girdiyinde hic ad sifre diye bi sey gelmiyorki admin yazasan.hem o sayfaya bile giris yok oldugunda da olmuyor

Hata! Mükerrer kullanıcı adı! Başka değer ile tekrar deneyiniz! admin bu yazı çıkıyo ne yapmam lazım

ben kaydete basıyorum ayarlar kaydedildi diyor sonra o sayfaya tekrar dönunce hala eski şifre gorunuyor sıfrede degısmıyor

güzel bilgi olmuş. tebrikler

bi şeyi yanlış yaptım galiba yeni oluşturup eskisinin işaretini kaldırdım ama yenisine bağlanmıyor ve tekrar arayüze giremiyorum

admin sayfasına gıremıyorum neden olabılır

Modemin kitapçığını bakın kısaca. Burada kafa karıstırırsınız

Yaa kullanici adi istemiyo bende neden

modemin altında yazan şifre ve kullanıcı adını giriyorum yanlış kullanıcı adı ve şifre diyor

Airties marka router'larda Wifi sifre Degiştirme için önce router'ın kullanıcı arayüzüne oturum açın (önceki adımda belirttiğimiz gibi). Airties router'ların IP adresi olarak 192.168.2.1'i kullandığını söyleyelim. Oturum açtıktan sonra "Kablosuz" ana menüsünün altından "Kablosuz Ağ Ayarları" üzerine tıklayın. Açılan ekranda "Kablosuz Ağ Adı (SSID)" bölümüne yeni bir kablosuz ağ adı yazarak, WiFi ağı

çok işime yaradı çok teşekkür ederim.

Arkadaslar beni iyi dinleyin modeminizin arka tarafinda MODEL:...... Bisey yaziyodur o yazan kodu internete girin kullanici adinizi ve sifrenizi girdiginiz sitede yaziyodur o kullanici adini ve sifreyi wifi ye bagliyken 192.168.1.1 Login yani giris yaptigimiz yerden o adi ve sifreyi girin ordan isleminizi gerceklestiriniz kolay gelsin..

@16 Eylül 2017 14:30 Resetlenmiş cıhazda aynısını yapıyorum yanlış diyor yinede

En az 100 defa denedim yine olmadı

ne demek istediğinizi anlamadım

Teşekkürler =) en az 20 karakter şartı için yazılmıştır bu cümle haha

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