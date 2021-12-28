Monster Notebook'un Büyük Yeni Yıl İndirimi Başladı!

Monster Notebook, yeni yılda da yüksek performanstan taviz vermek istemeyen oyun ve teknoloji tutkunları için tüm laptoplarda geçerli Büyük Yeni Yıl İndirimini başlattı. 3 Ocak 2022'ye kadar sürecek yeni yıl indirimleri, Monster Notebook'un "Fiyat Koruma Garantisi" kapsamında kullanıcılarla buluşuyor.

Monster Notebook'un Büyük Yılbaşı İndirimi Başladı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Ev-ofis güvenliği için bilinmesi gerekenler

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
CES 2022'ye Katılmayacağını Açıklayan Devlere Microsoft da Eklendi!
Microsoft, Web Tarayıcısı Edge ile RSS'i Geri Getiriyor!
Galaxy S22 Ultra'nın Siyah Modelinden Yeni Fotoğraflar Sızdırıldı!
Günlük Hayatta Üretkenlik İsteyenler İçin Tasarlandı: Acer Aspire 5
Apple, iPhone 15 Pro'da Radikal Bir Değişiklik ile Sim Kartı Kaldırabilir!

 

 