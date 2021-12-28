Monster Notebook'un Büyük Yeni Yıl İndirimi Başladı!

Monster Notebook, yeni yılda da yüksek performanstan taviz vermek istemeyen oyun ve teknoloji tutkunları için tüm laptoplarda geçerli Büyük Yeni Yıl İndirimini başlattı. 3 Ocak 2022'ye kadar sürecek yeni yıl indirimleri, Monster Notebook'un "Fiyat Koruma Garantisi" kapsamında kullanıcılarla buluşuyor.