PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'nda Tarihi Başarı

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'nda Türkiye espor tarihi açısından büyük başarı!

PUBG'de Türkiye Espor Tarihi İçin Büyük Başarı

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