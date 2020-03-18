Monster Notebook Corona Virüs Salgını İçin Önlem Aldı

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, Corona (Covid-19) virüsün yayılmasını sınırlamak için yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm mağaza ve teknik servislerini 20 – 31 Mart tarihleri arasında kapatacağını açıkladı.