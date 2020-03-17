Xiaomi'den Patlayan Redmi Note 7 Pro için Açıklama

Akıllı telefonların kendiliğinden patlaması gibi durumlar, üreticilerin aldıkları yeni güvenlik önlemleriyle son senelerde oldukça azaldı. Ancak yine de bu tarz bütün sorunlar giderilmiş değil. Hindistan'da kendiliğinden patladığı söylenen bir telefon, bunun bir örneği.
91mobiles'a göre Vikesh Kumar'ın aralık ayında satın aldığı ve kullandığı Redmi Note 7, Kumar'ın cebinde aşırı derecede ısınmaya başladı. Kumar, ısınan telefonu cebinden çıkardığında cihazdan dumanlar çıktığını gördü. Cihaz çok geçmeden patladı ve yanmaya başladı. Kumar, sadece 5 saniye gecikseydi sağlık riskinin doğacağını söylüyor.
Bu olay üzerine bir Xiaomi servisine giden Kumar, servisten ummadığı bir cevap aldı. Servise göre bu tür bir olay doğal değildi ve sorumlusu Kumar idi. Yaşadıklarından hiç memnun olmayan kullanıcı, tecrübesini sosyal platformlarda paylaştı ve sadece kutudan çıkan Redmi Note 7 Pro şarj adaptörünü kullandığını da belirtti.
Olayın incelenmesinin ardından Xiaomi, cihazın daha önce fiziksel hasar gördüğünü ve bunun pilin bütünlüğünü etkilemiş olabileceğini söyledi. Firma, olayın kullanıcının memnuniyeti sağlanarak kapandığını belirtti.
Hasar görmüş bir telefonun patlaması, firmayı haklı çıkarır mı, burası biraz tartışmalı gibi görünüyor, nihayetinde bizler birer "el bombası" taşıdığımız söylenmiyor. Ancak olaydan çıkan sonuç, telefonunuza hasar vermemek için dikkat etmenizde fayda olduğu ve telefonunuzda ciddi bir fiziksel hasar varsa, onu yetkili servise göstermenin faydalı olacağı.
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