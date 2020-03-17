En ileri adım Çin'den geldi! Corona Virüs aşısında klinik testlere başlandı

Çin'de ortaya çıkan Corona Virüs'e karşı aşı geliştirmek için tüm dünya canla başla çalışıyor. Corona Virüs aşısında en önemli haber virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den geldi. Çin Merkez Televizyonu, Corona Virüs aşısı klinik testleri için Çin'in onay verdiğini bildirdi.