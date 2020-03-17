En ileri adım Çin'den geldi! Corona Virüs aşısında klinik testlere başlandı

Çin'de ortaya çıkan Corona Virüs'e karşı aşı geliştirmek için tüm dünya canla başla çalışıyor. Corona Virüs aşısında en önemli haber virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den geldi. Çin Merkez Televizyonu, Corona Virüs aşısı klinik testleri için Çin'in onay verdiğini bildirdi.

En ileri adım Çin'den geldi! Corona Virüs aşısında klinik testlere başlandı

ÇinCorona Virüs'ün yol açtığı hastalığa karşı geliştirilen ilk aşının klinik testlerinin başlamasını onayladı.

"Dün akşam 8.18 Çin yerel saati itibarıyla Chen Wei önderliğindeki bir grup araştırmacının klinik test için onay aldığı" Çin Merkez Televizyonu tarafından bildirildi.

Bilgilere göre, ön çalışmalar sırasında Chen Wei'nin aşısının işe yaradığı ve güvenli olduğu tespit edildi.

Daha önce Laboratuvar Hayvanları Bilim Enstitüsü Başkanı Qin Chuan, Çin'in Corona Virüs'e karşı 8 farklı aşı geliştirdiğini bildirmişti. Bunların bazılarının hayvanlar üzerinde etkili olduğu görüldü. Testler şu anda maymunlar ve fareler üzerinde devam ediyor. Uzmanlar şu an aşıların olası yan etkilerini araştırıyor. Qin Chuan, araştırmacıların zatüreye karşı en etkili ilaçları bulmaya ve Covid-19'un nasıl bulaştığını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.  

ABD'DEN CORONA VİRÜS AŞISINDA İLK DOZ

ABD'li araştırmacılar Corona Virüs'e karşı insanlar üzerindeki ilk aşı denemesini yaptı. Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk deneme 4 gönüllü kişi üzerinde yapıldı. Aşıya mRNA-1273 ismi verildi.

Potansiyel Corona Virüs aşısının insanların bağışıklık sistemini güçlendirerek Covid-19'u yenmesi bekleniyor. Aşı eğer başarılı olursa piyasaya sürülmesi 12-18 ayı bulacak. İlk aşı denemesi yapılan 4 gönüllüden biri olan 43 yaşındaki Jennifer Haller, AP'ye yaptığı açıklamada "Hepimiz çaresiziz. Bu benim içi bir şeyler yapabilme anlamında inanılmaz bir fırsat" dedi.

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