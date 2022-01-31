Monster Notebook Karne Festivali Başladı

Monster Notebook, oyunculara ve yüksek performanslı bilgisayar arayışındaki kullanıcılara hitap eden seçili Abra ve Tulpar serisi dizüstü bilgisayarda indirim fırsatları sunan Karne Festivali'ni başlattı. 4 Şubat 2022'ye kadar sürecek kampanya, Monster Notebook web sitesi ve mağazalarından satın alınan ürünlerde geçerli olacak.
Karne Festivali kapsamında yararlanılan indirimlere ek olarak kullanıcılar, dizüstü bilgisayar alışverişlerinde geçerli Yapı Kredi World kart kullanıcılarına özel vade farksız 12 taksit, Paraf ile 9 taksit veya 6 taksitte 3 ay erteleme kampanyasından da yararlanabiliyor.
"Oynayamadığınız oyun olursa anında iade" sloganıyla oyunculara ve yüksek performans arayışındaki kullanıcılara maksimum performans vaat eden Monster Notebook, stoklarla sınırlı kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılara 15 Günlük Koşulsuz İade Garantisi, Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi gibi ayrıcalıklar da sunuyor.
Monster Notebook kullanıcıları, ürünlerini senede iki defa Monster Notebook Teknik Servisleri'ne götürerek veya ücretsiz kargo ile göndererek Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi kapsamında bakım hizmetinden yararlanıyor. Her altı ayda bir cihaz içi temizliği, termal macun değişimi gibi işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştiren kullanıcılar ürünlerinin ilk günkü verimlilikle çalışmasını sağlıyor.
Monster Notebook Karne Festivali hakkında detaylı bilgi için haftanın her günü 09.00-00.00 saatleri arasında Monster Notebook web sitesinde hizmet veren Monster Notebook Dijital Mağazası'nı ziyaret edebilir, canlı destek ekibiyle görüşebilirsiniz.
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