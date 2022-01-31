Monster Notebook Karne Festivali Başladı

Monster Notebook'tan oyun tutkunlarına sürpriz indirimler sunan Karne Festivali başladı. Abra ve Tulpar serisinden seçili dizüstü bilgisayarları kapsayan indirim kampanyası 4 Şubat 2022'ye kadar devam edecek.

Monster Notebook Karne Festivali Başladı

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Monster Notebook Karne Festivali Başladı

 

 