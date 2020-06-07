Monster Notebook Mağazaları Açılıyor! İşte Monster Notebook Açılış Tarihi!

Monster Notebook'un Türkiye ve yurtdışındaki tüm mazağa ve teknik servisleri 8 Haziran saat 10.00 itibariyle, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere açıyor.
Monster Notebook çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını her zaman olduğu gibi hassasiyetle korunacağını duyuran şirket, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen eksenindeki kontrollü sosyal hayat kurallarının geçerli olacağını belirtti.
09.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek mağaza ve teknik servislerin girişlerinde görevliler maskesiz kimseyi içeri almayacak. Ateşi ölçülen ziyaretçiler binaya sırayla girebilecek. Mağaza ve teknik servislere aynı anda alınacak ziyaretçi sayısı ise sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak belirlenecek. Tüm bu önlemlere ek olarak, teşhir ürünleri her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.
Türkiye'nin müşteri memnuniyeti en yüksek bilgisayar markası Monster Notebook, karantina günlerinde tüm ürün ve servislerini dijital kanallar üzerinden kesintisiz bir şekilde kullanıcılarına ulaştırmak için benzeri görülmemiş bir uygulama gerçekleştirmiş ve dijital mağaza konseptini hayata geçirmişti.
Dijital mağaza uygulaması bu yeni dönemde de devam edecek. Monster Notebook uzmanları, randevu sistemi ile giriş yapılan Zoom toplantılarında kullanıcıların sorularını yanıtlayacak, cihazlar hakkında bilgilendirmede bulunacak.
Geçtiğimiz dönemde 10.nesil işlemcili yeni model ürünlerini teknoloji severlerin beğenisine sunan şirket, Monster Notebook Web Sitesi (www.monsternotebook.com.tr) başta olmak üzere tüm dijital kanalları üzerinden hizmet veriyor. Web sitesi üzerinden verilen siparişler adrese teslim edilebildiği gibi, kullanıcılar siparişlerini dilerlerse mağazadan teslim alabiliyor.
Monster Notebook'un tüm hizmet kanalları ve mağazalarda uygulanacak güvenlik prosedürlerine ilişkin detaylı bilgi www.monsternotebook.com.tr web sitesinde yer alıyor.
Monster Notebook Hakkında: Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook ömür boyu ücretsiz bakım, oynayamadığın oyun olursa para iadesi, koşulsuz müşteri mutluluğu gibi taahhütlerle sektörde fark yaratıyor ve oyun severler tarafından tercih ediliyor. Daha önce Dubai ve Lefkoşa'da mağaza açan şirket Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda 2020 senesi içinde Berlin mağazasını açmaya hazırlanıyor.
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