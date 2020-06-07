Monster Notebook Mağazaları Açılıyor! İşte Monster Notebook Açılış Tarihi!

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, mağazalarının kapılarını yeniden açma kararı aldı. Şirket, 20 Mart tarihinde Corona (Covid-19) virüsle mücadele kapsamında tüm mağaza ve teknik servis hizmetlerini yalnızca dijital kanallar üzerinden sunacağını duyurmuştu. İşte Monster Notebook mağazaları açılış tarihi!