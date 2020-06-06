Şimdilik Sadece PC'de Oynanabilen Valorant, Konsollara da Gelecek mi?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Valorant, şu an için sadece PC'de oynanabilen bir oyun ve yakın zaman içerisinde bu durumun değişeceği öngörülmüyor. Ancak Riot Games, yeni oynaması ücretsiz taktiksel nişancı oyununu gelecekte konsollara sunma ihtimalinden vazgeçmiş değil. Hatta idari yapımcı Anna Donlon'un GameSpot'a söylediğine göre geliştirici, şu anda bir konsol sürümünün ön hazırlıkları üzerinde çalışıyor. Ancak yönetici, Valorant'ın Xbox One, Xbox Series X, PS4 veya PS5 üzerinde oynanabilir olacağının bir garantisi bulunmadığının da altını çiziyor.
Donlon'un söylediğine göre ekip, bu oyunun oynanış şeklinin konsollara düzgün bir şekilde aktarılabileceğinden emin değil. Ancak "eğer bu deneyimi o platformlarda sunabileceklerini düşünürlerse, kesinlikle sunacaklar."
Gelişim ekibi, kimsenin oyunu oynadıkları platform sebebiyle kendilerini dezavantajlı hissetmesini istemediklerini belirtiyor. Pek çok birinci kişi ve üçüncü kişi gözünden nişancı oyunları, kontrol kolu ile oynayan oyunculara, fare ile elde edilen daha ince kontrolü kaybetmenin telafisi olarak nişan destek seçenekleri sunuyor.
Ancak nişan destek sistemlerinin genel olarak bir tartışma konusu olduğu da söylenebilir. En üst sıralarda yer alan Fortnite oyuncularının bir kısmı, oyundaki nişan destek sisteminin çok güçlü olduğuna dair endişelerini dile getirmiş durumdalar. Nişan ve mekanik yeteneklere vurgu yapan Valorant için de kontrol kolu ile oynayan oyuncular için doğru dengeyi kurmak oldukça zor olabilir.
Eğer Riot bu sorunu çözemezse ve gerçek bir Valorant deneyimini konsolda sunmanın bir yolunu bulamazsa, oyunun konsola sunulması hayalden öteye gidemeyecek gibi görünüyor. Yine de Riot'un konsol sürümlerini aktif olarak araştırıyor olması, bu yönde önemli bir umut ışığı yakıyor.
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