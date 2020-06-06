Şimdilik Sadece PC'de Oynanabilen Valorant, Konsollara da Gelecek mi?

Riot Games'in, kısa bir süre önce sadece PC için indirmeye sunduğu oynaması ücretsiz oyunu Valorant, konsollara da gelecek mi? Umut ışığı var ama çok da umutlanmayın.

06 Haziran 2020 20:00

Levent Öztürk