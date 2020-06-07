Okyanus Kenarında Yaşanan Toprak Kayması, 8 Evi Böyle Sulara Sürükledi

Norveç'te çarşamba günü yaşanan dehşet verici toprak kayması, sekiz evi okyanusa sürükledi. 610 metre uzunluğundaki toprak parçasının hareket ettiği anlar, aşağıdaki videoda izlenebiliyor.
Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020
Videoda geniş bir toprak parçasının denize sürüklendiği gözleniyor. İlk dalganın evleri yerinden kımıldatmasıyla başlayan olayın birkaç saat sürdüğü belirtiliyor. Alta belediyesinin sınırlarındaki Kråkneset'in batı yakasında yaşanan olayda 150 metre yüksekliğindeki toprak ve taşın, sekiz evle birlikte denize sürüklendiği gözleniyor. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda bir bölge sakini, evinde önce yüksek bir ses duyduğunu, eve bir hırsız girdiğini düşündüğünü söylüyor. Olanların farkına varan vatandaş, hızla evden kaçarak kamerasıyla kayda başladığını belirtiyor.
Olay sırasında suya sürüklenen bir köpeğin yüzerek karaya çıktığı ve insanlar tarafından kurtarıldığı, sevindirici bir gelişme olarak kayda geçti. Bu kurtarmanın videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz.
The only victim caught up in the enormous mudslide in Norway was this dog, who swam to shore and is fine https://t.co/zHmQv6H9Ts pic.twitter.com/EiDE9BOnVx— ralph waldo cybersyn (cw: police violence in RTs) (@atomicthumbs) June 3, 2020
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