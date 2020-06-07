Okyanus Kenarında Yaşanan Toprak Kayması, 8 Evi Böyle Sulara Sürükledi

Norveç'te kaydedilen bu video, Okyanus kenarında yaşanan bir toprak kaymasının, evleri nasıl sürükleyebildiğini ve yerle bir edebildiğini gözler önüne seriyor.