Okyanus Kenarında Yaşanan Toprak Kayması, 8 Evi Böyle Sulara Sürükledi

Norveç'te kaydedilen bu video, Okyanus kenarında yaşanan bir toprak kaymasının, evleri nasıl sürükleyebildiğini ve yerle bir edebildiğini gözler önüne seriyor.

Toprak Kayması 8 Evi Böyle Sürükledi

Norveç'te çarşamba günü yaşanan dehşet verici toprak kayması, sekiz evi okyanusa sürükledi. 610 metre uzunluğundaki toprak parçasının hareket ettiği anlar, aşağıdaki videoda izlenebiliyor.

Videoda geniş bir toprak parçasının denize sürüklendiği gözleniyor. İlk dalganın evleri yerinden kımıldatmasıyla başlayan olayın birkaç saat sürdüğü belirtiliyor. Alta belediyesinin sınırlarındaki Kråkneset'in batı yakasında yaşanan olayda 150 metre yüksekliğindeki toprak ve taşın, sekiz evle birlikte denize sürüklendiği gözleniyor. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda bir bölge sakini, evinde önce yüksek bir ses duyduğunu, eve bir hırsız girdiğini düşündüğünü söylüyor. Olanların farkına varan vatandaş, hızla evden kaçarak kamerasıyla kayda başladığını belirtiyor.

Olay sırasında suya sürüklenen bir köpeğin yüzerek karaya çıktığı ve insanlar tarafından kurtarıldığı, sevindirici bir gelişme olarak kayda geçti. Bu kurtarmanın videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz.

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