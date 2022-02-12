Moonfall, Kaspersky Korumasını Dünyanın Dışına Taşıdı

Yeni bilim kurgu filmi Moonfall, uluslararası üne sahip Roland Emmerich tarafından yönetildi ve Roland Emmerich, Harald Kloser ve Spenser Cohen tarafından yazıldı. Film, gizemli bir gücün Ay'ı yörüngesinden çıkararak dünyayla çarpışma rotasına fırlattığı ve tüm yaşamı tehlikeye attığı heyecan verici bir hikayeye odaklanıyor. Çarpışmaya haftalar kala dünya tamamen yok olmanın eşiğindeyken insanlığın kaderi bir NASA yöneticisine, eski bir astronota, onun gözden düşmüş ve yabancılaşmış meslektaşına ve bir komplo teorisyenine bağlı. Bu beklenmedik kahramanlar görünüşte imkansız olan bu görevi üstlenirken, Ay'ın düşündüğümüz gibi olmadığını öğrenmek için tüm sevdiklerini geride bırakıyorlar.
Bu heyecan verici filmde Moonfall'un kahramanları, Kaspersky sistemleriyle birlikte emekli bir uzay aracında dünyayı kurtarma görevine çıkıyor ve yolculuklarında onları Kaspersky koruyor. Bilinmeyen tehditler karşısında Kaspersky sistemleri, temel işlevlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.
Yazar ve yönetmen Roland Emmerich ile yapımcı Harald Kloser, yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi: "Moonfall'u çekerken bizimle birlikte çalışan Kaspersky'ye ve tüm harika marka ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Filmimizin önümüzdeki ay vizyona girmesini ve elde edeceği başarıyı tüm işbirlikçilerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."
Kaspersky Küresel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, iş birliği hakkında şu yorumlarda bulundu: "Roland Emmerich'in vizyoner filmi Moonfall'ın bir parçası olmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. Tıpkı filmde kahramanların hayati uzay misyonunu koruduğumuz gibi, ileri görüşlü bir şirket olarak misyonumuz geleceği teknolojik ilerleme olmadan hayal edilemeyen insanlık için daha güvenli bir dünya inşa etmektir. Bu nedenle sürekli gelişimi ve uzay araştırmalarının aktif olarak ileri teknoloji tarafından yönlendirilmesine özellikle önemli buluyoruz. Küresel izleyicilerin bu destansı filmi sinemalarda izlemesini ve karakterlerin olağanüstü yolculuğundaki payımızı heyecanla bekliyoruz."
Moonfall, Şubat 2022'de tüm dünyada vizyona girecek
Teknolojik çözümlerin ve yeniliklerin güçlü savunucusu Kaspersky, uzay bilimi alanındaki girişimleri destekleme konusunda uzun bir geçmişe sahip. Şirket, Gagarin Araştırma ve Test Kozmonot Eğitim Merkezi ile iş birliği yaparak kozmonotlara ve merkezde çalışan BT uzmanlarına özel siber güvenlik eğitimi vererek uzay araştırmalarını aktif olarak destekliyor. Kaspersky ayrıca önde gelen bilim insanlarını, sanatçıları ve uzay kaşiflerini bir araya getirmek ve gelecek nesil harika beyinlere ilham vermek için bilim, sanat ve müziği birleştiren yıllık bir etkinlik olan Starmus festivaline destek veriyor. Kaspersky, uzay çöpleri konusunda farkındalığı artırmak ve büyük potansiyele sahip genç teknolojik projelere küresel ölçekte dikkat çekmek için uzay enkazı temizleme girişimiyle iş birliği yapıyor.
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